Название книги, которую подарила мне MARUV, не скажу — там фривольности, — Екатерина Кухар

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Ради участия в шоу телеканала «1+1» Екатерина Кухар на несколько месяцев прекращает зарубежные гастроли и каждые выходные в новом образе выходит в эфир. Комментариев Кухар ждут зрители, ее колких замечаний опасаются участники. За минувших два эфира Екатерина определилась в своих фаворитах и назвала «слабое звено». Она признается, что была очень расстроена после первой «потери», когда проект покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко. Читайте также в «ФАКТАХ»: Подарок Олега Винника и откровение Maruv: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

«Моя квартира уже давно напоминает большой шкаф и магазин игрушек»

— Думаю, зрители всегда могут делать выводы о моем отношении к участникам по баллам, которые я выставляю, — сказала Екатерина Кухар. — У меня и правда есть фавориты этого сезона, и их, кстати, достаточно много. «Танці з зірками» — это шоу, в котором выиграет только одна пара. И все, надеюсь, это понимали, когда соглашались на участие. Поэтому слез и разочарований нам не избежать — быть хорошим для всех невозможно. Безусловно, я хотела бы еще увидеть TAYANNA на паркете, хотя понимала, что конкуренция в этом году серьезная и много сильных участников, достойных победы.

— Это было так очевидно?

— Просто у меня уже, что называется, глаз наметан. На международных конкурсах, где передо мной проходят тысячи участников, танцующих вариации по три минуты, мне все понятно уже на тридцатой секунде. TAYANNA могла еще танцевать. Мне было очень обидно, что она покинула паркет. Но «так легла карта». Знаю, что TAYANNA очень расстроилась. Пусть это будет самое большое разочарование в ее жизни.

TAYANNA и Игорь Кузьменко покинули паркет после второго эфира шоу

— TAYANNA можно понять — ведь были участники, которые танцевали гораздо хуже ее!

— Это правда. Например, я считаю, что Михаил Кукуюк один из самых слабых участников сезона. Но «Танці» в связи с уходом TAYANNA еще раз доказали, что это прежде всего народный проект. Даже не знаю, чьи голоса сейчас весомее — наши или зрителей. Я далеко не всегда согласна с мнением поклонников шоу. В прошлом сезоне была очень расстроена, когда проект покинула Анита Луценко.

— На каждом эфире «Танців» вы блистаете в потрясающих нарядах. Кто автор ваших образов?

— Все, в чем я появляюсь на эфирах, мои образы — это творчество команды стилистов канала во главе с Ольгой Слонь. Они фантазируют, а я с радостью соглашаюсь на их эксперименты. На этот раз мне предложили надеть парик с короткой стрижкой. Я понимала: будет достаточно сложно — очень не люблю, когда что-то доставляет дискомфорт. Но просто было интересно вновь увидеть себя с каре. Кстати, я носила такую прическу, когда была беременна Тимуром. Что касается розового платья, то оно потрясающее! После эфира мне его подарили. Оно теперь висит у меня дома среди моих любимых нарядов. Признаюсь, моя квартира уже давно напоминает большой шкаф и магазин игрушек. Но, наверное, это «проблема» всех медийных персон, которым надо часто бывать в свете.

«Все, в чем я появляюсь на эфирах, мои образы — это творчество команды стилистов канала во главе с Ольгой Слонь», — говорит Екатерина Кухар

— Ваших образов ожидают так же, как и неожиданных комментариев. Как они рождаются?

— Кстати, во время второго эфира Юра Горбунов просто перехватил одну из моих фраз, которую я хотела сказать. Это было после выступления пары Виктории Булитко, посвященного Эдит Пиаф: «Эдит поет не для всех, а для каждого»…

Когда начинается новый сезон, я знакомлюсь со всеми участниками, изучаю информацию, их социальные сети. Но, надо признать, этот сезон будет самым сложным для меня, потому что со многими я хорошо знакома, с некоторыми дружу, а судить-то все равно надо. До шоу я не знала Даниэля Салема, Михаила Кукуюка, Ксению Мишину. С MARUV была знакома и уже много лет общаюсь с Надей Матвеевой. Вообще, своим участием в проекте она сделала что-то совершенно невероятное, поэтому, насколько это возможно, я стараюсь ее поддержать.

«Своими комментариями я заставляю звезд еще больше трудиться и выходить из зоны комфорта»

— Для многих открытием сезона стала ведущая Людмила Барбир.

— И для меня тоже! Я знаю, как Люда хотела участвовать в проекте. Она специально похудела, занялась бегом. Мне Люда казалась очень консервативной, правильной. И тут ее первый номер — такая сексуальность! Это было вкусно и красиво. Без пошлости. Свои первые десять баллов в этом сезоне я поставила именно Люде Барбир. Я считаю, что моя задача в этом проекте — своими комментариями заставлять звезд еще больше трудиться и выходить из зоны комфорта.

— Иногда вы что-то дарите участникам — на минувшем эфире преподнесли Сереге куклу Жизель.

— Я знала заранее, что Серега предстанет в образе кукловода. И тогда вспомнила, что несколько лет назад девушка, которая делает куклы ручной работы, создала целую коллекцию балерин — мои образы в различных партиях. Жизель была первой куклой, я получила ее на гастролях во Львове. Она была передана на сцену в огромном букете цветов. Сереге я подарила копию куклы, которую специально заказала. На самом деле я совершенно не ожидала, что он станцует вальс. Это было по-особенному, в стиле Сереги.

— Какую книгу MARUV подарила вам после своего выступления?

— Можно я не произнесу вам ее названия. Скажем, это книга с фривольностями.

— Танец MARUV на первом эфире в латексе, трусах и на каблуках многие посчитали слишком вызывающим.

— Не скажу, что я слишком консервативна. Но тем не менее на эфире присутствовал мой ребенок, знаю, многие дети любят этот проект, и не уверена, что хотела бы, чтобы они видели такой номер. В конце концов, я отвечаю за красоту и эстетику на этом шоу. В хореографии MARUV не хватало интеллигентности. Я догадывалась, что может быть провокация, но она могла быть красивой.

— Вальс MARUV на втором эфире вы оценили достаточно высоко.

— Я похвалила ее. Она сделала шаг вперед. MARUV исполнила хореографические па на каблуках — знаю, как это сложно. Я просто простимулировала ее, ведь она сделала то, что ей несвойственно. В своей нише MARUV однозначно яркий персонаж. И надо признать, что у нее очень хорошая координация, а это одна из самых важных вещей в танце. Координация дается нам от рождения и изменить ее очень сложно.

— Влад Яма говорит, что нынешний уровень участников наиболее высокий за все три сезона.

— Могу лишь это подтвердить.

— Насколько сезон «Танців» меняет ваш жизненный график?

— Я всегда шучу, что у меня наступил сезон «подписки о невыезде». От всего, что касается зарубежных поездок, этой осенью я отказалась. У нас будет гастрольный тур по Украине. Но каждое воскресенье, что бы ни случилось, я должна быть на экране. Мы снимаем в большом павильоне ВДНХ. Я всегда приезжаю туда днем, готовлюсь, примеряю наряд, стараюсь что-то придумать. А приезжаю домой уже после двух часов ночи.

— Ваши дети танцуют? Они хотят идти по стопам родителей?

— С Тимуром, которому сейчас десять лет, была смешная история. Он рос гиперактивным ребенком. Помню, когда ему было три года, я решила первый раз привести его на балет. Это был «Щелкунчик», мы сидели за кулисами. И вот начался спектакль. Моего ребенка пятнадцать минут просто не было слышно, он замер. Я обрадовалась, думаю, слава Богу, я нашла ту самую панацею, которая успокоит сына. Но ровно черед пятнадцать минут Тимур повернулся ко мне и совершенно осознанно произнес: «Мама, балеть — неть!» Потом встал, взял меня за руку и увел.

Позже мы отдали Тимура на футбол — у него хорошая координация. Однажды я присутствовала, когда тренер его растягивал. Увидев, насколько у моего ребенка неэластичные, деревянные мышцы, подумала: «Неужели это мой сын?!»

— А дочь?

— Все наоборот. Как только Настя научилась сидеть, мы оставляли ее на диване в подушках с игрушками. Когда ей надо было дотянуться до какой-то куклы, она использовала поперечный шпагат! Настя пластична, ей нравится танцевать. Дочка сейчас ходит в театральную школу, где обучают актерскому мастерству, пению, рисованию, и получает от этого удовольствие. Если ей и дальше будет все это нравиться, то я только за то, чтобы она стала балериной!

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», судья проекта «Танці з зірками-3» Влад Яма вызвал волну возмущения в сети, объявив конкурс на «Кубок Дмитрия Комарова». Кроме того, певица Ирина Билык резко отреагировала на комментарий судьи проекта Екатерины Кухар о танце Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.

Тем временем участник проекта DZIDZIO рассмешил сеть репетицией танцевального номера для «Танців з зірками».



Фото «1+1»



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