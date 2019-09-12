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Молились, чтоб не «попасть под молотки»: стало известно, как ломали «воров в законе» в колонии «Белый лебедь»

Одна из самых закрытых колоний, «Белый лебедь» в Пермском крае, на днях оказалась на слуху — после смерти одного из создателей, генерал-майора Федеральной службы исполнения наказаний Василия Сныцерева. Он внедрил методы, по легенде, позволившие «сломать около 130 воров в законе». Бывшие сотрудники «Белого лебедя» до сих пор отказываются открыто рассказывать подробности службы. Об этом пишет «URA.RU».

Изданию удалось собрать по истории тех, кто сидел, работал и слышал о том, что происходило в колонии.

Колония «Белый лебедь» была создана в качестве советского эксперимента в 1980 году как единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Это место наиболее строгой изоляции злостных нарушителей. Отдельные помещения камерного типа есть в каждой колонии (сюда провинившиеся попадали на срок до полугода). А «Белый лебедь» стал целой колонией с таким распорядком для провинившихся заключенных со всей страны. Одна из целей ЕПКТ — создание для сотрудников исправительной системы возможностей действовать вне норм закона, без контроля за их действиями.

Своим названием, по одной из версий, она обязана цвету стен, которые выложены из белого кирпича. По другой — название произошло из-за характерной манеры перемещения заключенных, которым не давали выпрямляться, что отдаленно напоминало силуэт лебедя. Но есть и другая: попадая сюда, заключенные «пели свою последнюю лебединую песню».

В Соликамск со всей страны стали отправлять «воров в законе» и наиболее злостных нарушителей правопорядка в колониях. Если в обычных пенитенциарных учреждениях у заключенных, которые помещались за нарушения порядка в изолятор, оставалась возможность влиять на жизнь колонии, то в «Белом лебеде» это было исключено. Колония представляла большой изолятор, внутри которого был еще один изолятор.

«Белый лебедь» был настоящим ужасом для заключенных, которые отрицательно влияют на других арестантов и мешают работе администрации исправительного учреждения.

Конфликтолог, автор романов «Исповедь русского гангстера» и «Путь русского гангстера» Михаил Орский рассказал, что в 1988 году после восьми лет заключения, его за бунт в исправительно-трудовом учреждении № 8 (Оренбург) этапировали в «Решеты» Красноярского края.

«Все мы молились, чтобы минула нас чаша сия, чтобы этап не прошел через „Белый лебедь“. Потому что даже те, кто шел транзитом попадали там под молотки», — вспоминает Орский.

Он утверждает, что, по рассказам других заключенных, всех этапируемых в «Белом лебеде» встречал лично Василий Сныцерев. По словам Орского, начальник экспериментальной колонии утверждал, что заключенные могут делать с собой что угодно: калечить себя, пытаться покончить жизнь самоубийством любыми способами или как-либо образом изуродовать себя, но это не удивит Сныцерева.

«Это было очередное изобретение советской власти по ломке и уничтожению людей со своими принципами», — резюмирует Орский.

Он говорит, что в «Белом лебеде» так закончил свой путь «легенда воровского мира» — Вася «Бриллиант». Он был коронован в 1950 году, скончался в «Белом лебеде» в 1985 году. По неофициальной версии, был убит.

Среди действующих сотрудников федеральной службы исполнения наказания не осталось тех, кто работал во времена Сныцерева, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Никто из ветеранов не решился рассказать о том, какие методы применялись в то время в учреждении. На условиях анонимности с «URA.RU» через своих друзей связался один из бывших охранников «Белого лебедя», который подтвердил, что методы Снырцева были направлены в первую очередь на слом людей, оказавшихся в пересыльном отделении «Белого лебедя».

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«Очень громко сказано про Сныцерева, что он лично „сломал 130 воров в законе“. В то время их было не так много, а все те методы, которые он применял, были направлены на так называемых „мужиков“ — обычных заключенных», — цитирует слова бывшего охранника собеседник агентства. Он рассказал, что одним из методов, который применял Сныцерев было переодевание «постоянных» заключенных в форму надзирателей и перевод их в таком виде в пересыльное отделение. «Именно эти переодетые выполняли все нехорошие функции: применяли силу и использовали запрещенные методы», — поясняет источник «URA.RU».

«Был там в то время еще один сотрудник оперативной части, который работал с пересыльными заключенными. Кличка у него была Канарис, которую он получил в честь штандартенфюрера СС Константина Канариса», — сообщил собеседник агентства. Он утверждает, что только по одной кличке можно понять, какие порядки царили и какие методы применялись в то время в «Белом лебеде».

Один из собеседников «URA.RU» говорит о том, что текст песни Ивана Кучина «Белый лебедь» достаточно точно отражает события, происходящие в изоляции. «Я пишу тебе, мама, из глубин Саликама, где конец всем надеждам, и дорогам тупик. <…> Мою душу на небо заберет белый лебедь, а меня закопают, не отыщешь следа», — поется в песне Кучина. Там также есть строки о том, что заключенных заставляли давать письменные обязательства о прекращении преступной деятельности. При этом, по его мнению, подобные «отречения воров в законе» на самом деле нужны были только «для красивых отчетов в Москву», оправдывающих создание ЕПКТ в Соликамске.

Источники агентства утверждают, что «Белый лебедь» был запретной темой только первые десять лет существования. В 1999 году из ЕПКТ сделали исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных. Сейчас в колонии отбывают наказание в первую очередь убийцы, насильники, члены бандитский формирований и лидеры организованных преступных группировок. Всего за время существования «Белого лебедя» там побывало более четырех с половиной тысяч заключенных.

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Туда был этапирован Дмитрий Виноградов, прозванный русским Брейвиком. В ноябре 2012 года он пришел на работу в фармкомпанию и расстрелял коллег. Кроме того, в «Белом лебеде» отбывают наказание организатор теракта на центральном рынке Владикавказа в марте 1999 года Адам Цуров, организатор подрыва жилых домов в Москве и Волгодонске Юсуф Крымшамхалов, убийца российской журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов. Также известно, что в соликамской колонии отбывал срок террорист Салман Радуев (там же он и умер).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из «воров в законе» зашел в клетку со львом, показав свою выдержку.

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