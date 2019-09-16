Когда важна каждая минута: на Харьковщине благодаря волонтерской санавиации спасли ребенка

Происшествия

«Из окна дома выпал ребенок. Девочка, год и восемь месяцев, перелом основания черепа. Оперировать в Сахновщине невозможно. Состояние критическое. Старший дежурный врач неотложной помощи позвонила именно в тот момент, когда я говорила нашему бессменному капитану санавиации Юрию Покусаю, что мне сложно поддерживать этот проект, он чрезвычайно дорогой, денег на него нет. Конечно, Юрий улетел. Полет обошелся где-то в 10 тысяч гривен, летели в долг. В полете Юрий увидел, что полоса (а занимается ею традиционно районное самоуправление) поросла травой. Нашел свободный кусочек, вписался. А взлететь не мог, нужно было ну хотя бы 200—400 свободных метров… Ребенок умирает, самолет не может взлететь. И тут на поле появляются люди, односельчане, молодые и не очень мужчины, в том числе один из наших ветеранов АТО, и начинают руками и косами расчищать взлетную полосу. Самолет взлетел. Ребенок спасен. Я люблю вас, люди. Вы невероятные. Вы делаете чудеса там, где, кажется, спасения не будет. Берегите себя, сохраняйте спокойствие и поддерживайте санавиацию". Такой пост на днях написала в «Фейсбуке» врач, исполнительный директор общественного объединения «Украинско-немецкая медицинская ассоциация» Виктория Милютина. «ФАКТЫ» узнали подробности этой невероятной истории. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как случайные прохожие спасли выпавшего из окна 5 этажа 11-месячного мальчика.

«Врачи сразу сказали, что перевозить дочку с такой травмой на их уазике опасно»

Девочку, чудом выжившую после падения из окна, зовут Ангелина. Несколько дней назад ее выписали из больницы.

— Мы не зря назвали дочку Ангелиной, — рассказала «ФАКТАМ» мама малышки Любовь. — Ее спас ангел-хранитель, не иначе. Дочка выпала из окна второго этажа. Подвела, казалось бы, прочная москитная сетка. Мы с мужем всегда смотрели за тем, чтобы дети не подходили к открытым окнам. А тут не уследили… У нас большая семья, пятеро детей. Ангелинка — самая младшая. В то утро муж повез меня на работу. Это близко, отлучился буквально на пять минут. За младшими детьми присматривали старшие. Муж уже подъезжал к дому, когда позвонила старшая дочка и закричала, что Ангелинка выпала из окна.

Любовь говорит, что ребенка тут же отвезли в районную больницу в Сахновщину. Но там из-за отсутствия необходимого оборудования девочке не могли поставить точный диагноз, а значит, и оказать помощь.

— Ангелинка была в сознании, узнавала меня и мужа, могла шевелить ручками и ножками, — вспоминает Любовь. — Но она сильно ударилась головой, и голова начала отекать. Это происходило очень быстро, голова дочки на наших глазах увеличивалась в размере. Районные врачи заподозрили перелом основания черепа. Сказали: если диагноз подтвердится, оперировать нужно немедленно, иначе ребенок может умереть от отека мозга. Но определить, что это — перелом основания черепа или что-то другое, в районной больнице не могли. Сказали, что у них нет нужной аппаратуры. И нейрохирурга, который мог бы провести операцию, тоже нет. Как и детского анестезиолога.

Единственным выходом было везти дочку в областной центр. Но от нас до Харькова ехать не меньше трех с половиной часов. Врачи сразу сказали, что перевозить Ангелину с такой травмой на их уазике по разбитым дорогам слишком опасно. Дочка могла не пережить дорогу. Это были самые страшные минуты в моей жизни. Ребенка срочно нужно было спасать, и никто не знал, что делать.

В этот момент о ЧП с маленькой Ангелиной сообщили Юрию Покусаю — летчику, главе общественного формирования «Гражданский воздушный патруль», которое уже несколько лет успешно работает в Харьковской области. Юрий Покусай находился в Харькове.

— Мне позвонил старший врач неотложной помощи и сообщил, что в райцентре Сахновщина ребенок с тяжелой травмой головы нуждается в срочной транспортировке, — рассказал «ФАКТАМ» Юрий Покусай. — Сказал, что девочка выпала из окна и у нее подозревают перелом основания черепа. У меня в тот день был выходной, и ко мне как раз приехали родители, которых я собирался отвезти к врачу. Но я, естественно, бросил все дела и без формы, в футболке и джинсах, полетел в Сахновщину.

Из Харькова до Сахновщины на моем самолете лететь около 40 минут. Вылетая, спросил у заместителя председателя райгосадминистрации, в каком состоянии в Сахновщине взлетная полоса. Оказалось, там все заросло травой. Когда я долетел, сам в этом убедился. Представьте взлетную полосу, 70 процентов которой заросло травой и всего 30 в более-менее нормальном состоянии. Осмотрев полосу и убедившись в безопасном выполнении посадки, я смог посадить самолет на отрезок длиной в 300 метров. Но уже понимал, что для того, чтобы взлететь, необходимо расчистить траву. Возле взлетной полосы меня ждал автомобиль, где вместе с родителями и врачом находилась пострадавшая девочка. Нужно было срочно ее забирать и лететь в Харьков.

Тут подбежали какие-то люди. Оказалось, местные жители. Они увидели, что приземлился самолет, и спросили, чем можно помочь. А когда узнали, в чем проблема, тут же взяли косы, сапки и стали расчищать взлетную полосу. Там были мужчины, человек пять. Некоторые рвали траву руками.

Взлетная полоса в Сахновщине, которую удалось расчистить местным жителям

— Они делали это так быстро! — говорит Любовь. — Появились внезапно и тут же без лишних вопросов пришли на помощь. Для нас состояние взлетной полосы стало еще одним потрясением. Когда нам сказали, что за Ангелинкой летит самолет санавиации, появилась надежда, что мы все-таки довезем дочку до Харькова. На своей машине в сопровождении врача примчались к взлетной полосе. А там такое творится — кошмар… Пилот с трудом приземлился, но сказал, что не сможет взлететь. У меня упало сердце. Я все время держала дочку на руках, ее голова распухла до неимоверных размеров. Когда мужчины бросились самостоятельно расчищать полосу, я сначала подумала, что у них ничего не выйдет. Ведь для этого нужна специальная техника. Но они каким-то образом справились!

«Мы увидели, как по заросшей взлетной полосе в отчаянии бегает летчик»

— Недалеко от аэродрома живет мой друг, — вспоминает 52-летний местный житель, ветеран АТО Анатолий Шаповал. — Мы с ним были на улице, когда увидели, как идет на посадку самолет. С первого раза сесть не получилось. Он приземлился только с третьей попытки. Пошли посмотреть, в чем дело. Увидели, как по заросшей взлетной полосе в отчаянии бегает пилот, а рядом стоит автомобиль. Как выяснилось, в машине был пострадавший ребенок. Пилот коротко рассказал, в чем дело. Мы с другом тут же сбегали за косами и сапками и принялись за дело. Там были такие густые заросли, что коса почти сразу поломалась. Стали орудовать сапками и руками. Пригодился тактический нож, оставшийся у меня со времени службы в АТО. К нам быстро присоединились еще двое местных жителей и сам пилот.

Позже, когда удалось уже расчистить значительную часть полосы, приехала подмога от районных властей: двое коммунальщиков с бензокосами, а потом и трактор. И мы таки справились с задачей. Полностью освободили полосу, чтобы самолет смог взлететь. В салон осторожно занесли пострадавшую девочку. Пилот молодец, смог взлететь и таки довез ребенка до областной больницы. Мы все переживали за эту девочку, как за родную. Спасали всем миром. Хорошо, что она жива и здорова.

Летчик Юрий Покусай доставил пострадавшую девочку в больницу за 40 минут

— Уже в Харьковской областной больнице, куда долетели с такими трудностями, дочку обследовали, и выяснилось, что перелома основания черепа нет, — продолжает Любовь. — У Ангелины обнаружили сильный ушиб, перелом затылочных костей. Операция, к счастью, не потребовалась. Но медицинская помощь нужна была немедленно, и это чудо, что Ангелинку вовремя доставили в областной центр. Всю жизнь буду молиться за людей, которые появились так внезапно и спасли дочке жизнь.

На этом, кстати, история нашего с ними знакомства не закончилась. Пилот Юрий так проникся судьбой дочки, что еще не раз звонил и спрашивал о состоянии Ангелинки. Очень обрадовался, когда через несколько дней после ЧП я прислала ему фотографию дочки, у которой уже спал страшный отек. Потом Юрий нас навещал… Мы и сейчас общаемся.

Меня поразило, что проект сан-авиации, благодаря которому дочка осталась жива, существует на волонтерских началах, а пилоты летают на своих самолетах за свой счет. Например, полет из Харькова в Сахновщину и обратно потянул на десять тысяч гривен. Для нас все было бесплатно. Проекту помогают только волонтеры. А если волонтерской помощи нет, пилоты закупают топливо и летают за свой счет.

Часто летчикам-волонтерам приходится покупать топливо за свой счет

Проект волонтерской санавиации был создан по инициативе летчика Юрия Покусая и исполнительного директора «Украинско-немецкой медицинской ассоциации» Виктории Милютиной. Весной 2018 года учредители проекта подписали меморандум о сотрудничестве с Харьковской облгосадминистрацией.

— Наша инициатива нашла поддержку в Центре экстренной медицинской помощи, с которым мы сейчас сотрудничаем, — говорит Юрий Покусай. — Все понимают, что речь идет о спасении людей. Есть ситуации, когда важна каждая минута, как, например, в случае с выпавшей из окна Ангелиной. Девочку нужно было немедленно доставить в областной центр. На машине они ехали бы в Харьков не меньше трех с половиной часов, а мы доставили ее за 40 минут (отдельное спасибо диспетчерам Харьковского регионального структурного подразделения «Украерорух» и военнослужащим Днепровского районного диспетчерского центра, которые всячески нам помогали). Или, например, в прошлом году в Краснокутском районе Харьковской области мы спасали 11-летнего мальчика, которого укусила ядовитая змея. Наш самолет доставил ребенка в областную больницу меньше чем за час. И таких случаев много.

По словам Юрия Покусая, пока подобное аэромедицинское направление есть только в Харьковской области. Так как проект волонтерский, государство его не финансирует. Пилоты летают на своих самолетах, оборудованных необходимой аппаратурой. Стоимость каждого часа полета обходится минимум в шесть тысяч гривен. Раньше проекту, по словам его учредителей, помогали волонтеры, но в последнее время помощи все меньше. Поэтому часто летчикам приходится покупать топливо за свой счет.

— Сейчас действительно финансирования практически нет, — объясняет Юрий Покусай. — В то же время ошибочно считать, что государство обязано финансировать эти проекты. Ни в одной стране мира подобные мероприятия не выполняются за счет госбюджета. Полноценная реализация таких проектов возможна в условиях страховой медицины, которой в Украине пока нет. Важно и то, как к этому вопросу относится общество, понимают ли люди, насколько это необходимо. Проекту помогают наши родственники, друзья, знакомые. Но ни от фермеров, ни от бизнесменов из райцентров, в которые мы постоянно летаем, ни разу не было ни копейки. Тем не менее продолжаем делать свое дело.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новом украинском вертолете «Надія», созданном запорожской компанией «Мотор-Січ», который планируют использовать в том числе и для санавиации.

Фото из Facebook

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