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23 сентября на впросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко
Разболелась голова, и рука привычно тянется за обезболивающей таблеткой. Но что делать, если это происходит часто?
— Человек, который постоянно пьет таблетки от головной боли, совершает преступление против своего здоровья, — утверждает невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Бездумный регулярный прием лекарств может привести к тому, что головная боль станет хронической. Найти причину частой головной боли поможет только врач. Доктор обычно советует пациенту вести дневник, в котором записывать, что предшествовало появлению приступа. Голова может болеть из-за стрессов, чрезмерного напряжения, перемены погоды, недосыпания, употребления некоторых продуктов и напитков — твердого сыра, красного вина.
Лечение направлено на то, чтобы как можно раньше снять сам болевой приступ (в месяц допустимо принимать не больше трех-четырех обезболивающих таблеток), а главное — предупредить его появление.
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— С какими еще проблемами к вам обращаются пациенты?
— В Украине, как и во всем мире, увеличивается количество больных, страдающих таким нейродегенеративным заболеванием, как боковой амиотрофический склероз (БАС). При этом недуге поражаются двигательные нейроны. Человек часто не догадывается, что заболел. Могут возникать незначительная слабость в руках или ногах, легкие безболезненные подергивания мышц. Теряется ловкость привычных движений: становится трудно повернуть ключ в замке, удержать что-то в руках. Часто незаметно изменяется речь: замедляется и становится как бы «певучей», менее отчетливой.
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От начала появления симптомов до времени, когда человек обращается к врачу, обычно проходит полтора-два года. Но поскольку БАС, как хамелеон, маскируется под другие недуги, пациент часто поздно узнает о своем диагнозе, теряя драгоценное время.
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На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 сентября, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко.
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