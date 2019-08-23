Как избавиться от хронической усталости?

Здоровье и медицина

«Даже утром после сна чувствую себя уставшей», «Днем глаза перед компьютером закрываются, а вечером никак не могу уснуть…» Эти знакомые многим состояния крайне опасны, — считает руководитель сети медицинских центров «Головная боль», невролог Татьяна Майкова. Какие заболевания сопровождает чувство усталости? Можно ли избавиться от этого состояния самостоятельно? Зачем мы пьем кофе и чай? Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что хроническая усталость бывает при женских заболеваниях.

«Сбивая суточный ритм, мы вредим сердцу, печени, щитовидной железе и другим органам»

Оказывается, наши внутренние биологические часы сегодня работают точно так же, как и десятки тысяч лет тому назад.

— Этот механизм у человека заложен на уровне подсознания и от наших желаний практически не зависит, — говорит Татьяна Майкова. — Если мы поймем, что режим дня надо выстраивать «под неандертальцев», станем здоровее. Думаю, они не страдали от хронической усталости, в отличие от современного человека, потому что вовремя ложились спать.

— Почему это так важно?

— Мы не видим в темноте, значит, наши «родственники» не ночные, а дневные животные. С наступлением темноты человек должен был засыпать. Ничего другого он просто не мог делать. А сон — не просто время релакса. Это период особой работы, которую должен выполнить организм. Именно в первой половине ночи, до полуночи, активизируются процессы выработки гормонов, других жизненно важных веществ, идет формирование энергетических молекул, поступающих в депо мозга. Все это и есть подготовка к следующему дню. «Спят» только системы, отвечающие за зрение, обоняние, осязание, внимание, память, мышечные движения — они в синтезе веществ не участвуют. В ночное время фазы сна чередуются — глубокий сон сменяется поверхностным.

— Сейчас появились гаджеты, позволяющие этот процесс фиксировать…

— С их помощью можно наглядно демонстрировать пациентам, как меняется структура сна, когда они начинают организовывать свой день правильно. Глубокий и поверхностный сон должен делиться приблизительно пополам. Одна фаза сменяет другую несколько раз в течение ночи. Хорошо, если вернуть все в правильное русло удается без лекарств. Не получается — приходится назначать препараты.

— Что значит «правильное русло»?

— Начиная беседу с пациентом, я всегда спрашиваю, когда ему удается заснуть. И точно знаю: тот, кто пришел ко мне с проблемой — жалуется на хроническую усталость, головную боль, скачки давления, — спать вовремя не ложится и утверждает, что он «сова». А правило гласит: засыпать надо в период с 22:00 до 23:00. Тогда многие проблемы решатся сами собой.

«Чай содержит не меньше кофеина, чем кофе, и может нарушить сон»

— Кажется так просто — лечь спать вовремя. А если не спится?

— Придется создать ритуал засыпания. Из классических советов: не есть за два часа до сна, в течение дня не пить содержащие кофеин напитки — кофе, чай, колу, заменив их травяными чаями. Вечером желательно прогуляться в течение часа, а придя домой, включить спокойную музыку. Противопоказаны светящиеся экраны: от подсветки мозг возбуждается. Разве этим советам трудно следовать? Перейти на такой режим сразу не получится, но любая привычка формируется постепенно. Просто сформировать полезную чуть сложнее.

— Кофе по утрам вы считаете вредной привычкой?

— Да. Этому есть объяснение. Напиток содержит кофеин — вещество, открывающее энергетическое депо мозга. Нам кажется, что мы взбодрились, но это чувство быстро проходит, а запас энергии мозга уже истощился. Пополнить его можно будет только ночью (как я уже говорила, до полуночи). А до этого момента человек будет считать, что устал. Кстати, крепкий чай обладает точно таким же свойством. Так что переходить с кофе на чай бессмысленно. А вот для удовольствия выпить кофе без кофеина допустимо.

— Опасно ли чувство усталости, если оно возникает ежедневно?

— Конечно, потому что из-за бытовой усталости могут возникнуть реальные заболевания сердца, легких, щитовидной железы, других органов. И наоборот: усталость бывает симптомом некоторых заболеваний. Поэтому часто, чтобы найти причину, приходится назначать определенные анализы и обследования.

— Какие именно?

— Общий анализ крови покажет, есть ли воспалительный процесс — насколько повышены лейкоциты, лимфоциты. Важный показатель — гемоглобин, говорящий о насыщении крови кислородом. Нужно проверить, как работает печень (сделать УЗИ, биохимию крови, липидограмму), сердце (понадобятся кардиограмма, УЗИ сердца и сосудов), легкие (назначить рентген, флюорографию). При хронической усталости мы обязательно должны посмотреть гормональный фон, выяснить, в порядке ли щитовидная железа, сделать иммунограмму.

— Встречаются ли пациенты, у которых анализы в порядке и результаты исследований говорят, что нарушений нет?

— Редко, в основном это молодые люди. Но если они жалуются на хроническую усталость, я рекомендую изменить образ жизни, иначе есть риск заболеть серьезно.

— Что, кроме сна, входит в понятие правильный образ жизни?

— Растрачивают энергию алкоголь и никотин. Это надо учитывать. Важно понимать, какими должны быть физические нагрузки. Принесут пользу только умеренные. Не стоит сгонять три пота в тренажерном зале. Лучше сделать зарядку, подобрав упражнения для разных групп мышц, час-полтора походить в хорошем темпе, сорок минут поплавать в бассейне или открытом водоеме. Распределить эти занятия в течение дня. А если человек подолгу в одной позе сидит за столом или у компьютера, мозг (на уровне подсознания) считает, что он болен или ранен, что его надо спасать — и выбрасывает в кровь определенные вещества (цитокины, адреналин и другие). От этого только вред.

А еще вредно, например, не завтракать, в течение дня питаться неравномерно, наедаться вечером. Здесь тоже должно действовать простое правило: утром надо поесть, чтобы заработало пищеварение и в кровь поступила глюкоза, необходимая для работы мозга. Иначе организм добудет ее другим путем, очень затратным энергетически. Желательно каждые пять часов подбрасывать «в топку» еду. Речь не идет о чипсах или копченостях. Подберите то, чего больше хочется, избегая излишеств — жирного, жареного, сладкого. Лучший лозунг для сохранения здоровья — умеренность во всем.

— И его нельзя нарушать?

— Можно, конечно. И разговоры до глубокой ночи нужны, и концерты с громкой музыкой, если это доставляет удовольствие, и в постели можно утром поваляться, если хочется. Но исключений из правил не должно быть много. Тогда здоровье удастся сохранить надолго.

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