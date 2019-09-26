Замедлить старение помогут гипоксические тренировки: что это такое

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Специалисты Института геронтологии с 1 октября в течение недели будут консультировать всех желающих

Нередко пожилой человек, который обратился к врачу, слышит сакраментальную фразу: «Лекарств от старости нет». Но болезней, связанных со старением, более чем достаточно.

— С годами часто появляются артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, — рассказывает геронтолог, заместитель директора Института геронтологии НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Валерий Шатило. — Страдает головной мозг: ухудшаются мышление, память. Дают знать о себе суставы, пораженные артрозом. Подводит иммунная система. С одной стороны, развиваются аутоиммунные заболевания, когда иммунитет направлен против собственных клеток. С другой — возникают и прогрессируют злокачественные недуги. Есть возрастные заболевания легких, глаз и многих других органов.

— Когда появится лекарство, замедляющее старение?

— Над этим активно работают ученые во многих странах. Например, в США большие надежды возлагают на экспериментальные препараты, которые помогают удалять из организма стареющие клетки. В нашем институте тоже есть интересные разработки. Известно, что много долгожителей обитает в высокогорных районах, где содержание кислорода в воздухе 16—17 процентов вместо привычных 21. В этих условиях у людей меньше нарушений памяти, случаев атеросклероза, почти нет диабета. Поэтому мы пожилых пациентов погружаем в условия легкой гипоксии — проводим гипоксические тренировки с помощью специального аппарата.

— Что может сделать сам человек, не желающий поддаваться болезням?

— Больше двигаться, тренировать умственные способности, правильно питаться. Даже тем, у кого есть серьезные заболевания суставов, сидеть без движения нельзя: если человек малоподвижен, артроз будет развиваться быстрее. Полезно ходить в умеренном темпе, чтобы не возникали одышка, утомление, по возможности плавать. Как подобрать правильную физическую нагрузку, можно узнать у специалистов нашего института. 1 октября — Международный день пожилых людей, и в течение недели все желающие могут проконсультироваться в нашей поликлинике, прослушать лекции ведущих специалистов, посвященные распространенным заболеваниям.

Как подобрать оптимальную физическую нагрузку? Что поможет натренировать память? Какие продукты пожилому человеку желательно есть каждый день? Когда нужно принимать поливитамины? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 30 сентября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит геронтолог профессор Валерий Брониславович Шатило. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 10 октября

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что куриные яйца замедляют старение и могут защищать от артрита, но сэтим продуктом важно не переусердствовать.



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