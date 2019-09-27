«Меня грозили убить, если не перепишу квартиру»: в Киеве судят супругов-похитителей

Происшествия

Беспредел

«Поздно вечером я возвращался из магазина и заметил во дворе дома незнакомую машину. Из нее вышли трое мужчин. Ни одного из них раньше не видел. Они подошли ко мне и представились полицейскими. Показали какую-то «корочку» (было темно, и я плохо рассмотрел, что там написано) и заявили: «Нам нужно вас опросить, провести собеседование по одному делу. Вы должны проехать с нами». Так описывает свое похищение 46-летний киевлянин Дмитрий. Он был уверен, что сел в машину к полицейским. Но потом понял, что везут его вовсе не в райотдел. — В районе Нивок наша машина вдруг притормозила, — вспоминает Дмитрий. — Перед нами остановился другой автомобиль. Из него вышли мужчина и женщина. Это были цыгане, и явно обеспеченные — прилично одеты, на хорошей машине. Мне сказали пересесть в их автомобиль. Я сделал это, хотя уже ничего не понимал. Мужчина и женщина повезли меня дальше. По дороге начали рассказывать, что они сейчас меня спасают. Якобы только что спасли от преступников, которые уже давно ведут за мной наблюдение. Сказали, что на самом деле мой отец умер не своей смертью и то же самое может произойти и со мной. «По этому поводу сейчас идет следствие, — сказали они. — И мы должны на время спрятать тебя в безопасном месте».

«Думаю, они подсыпали в еду какие-то препараты. Потому что часто после ужина мне становилось плохо»

Эти самые ромы — супружеская пара — недавно были задержаны и уже оказались на скамье подсудимых. На днях дело начал слушать Подольский райсуд Киева. Преступникам вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса: «Незаконное лишение свободы и похищение человека», «Вымогательство», «Незаконное обращение с оружием» и «Незаконное производство, хранение и перевозка наркотических средств» (при задержании у них дома обнаружили оружие и наркотики). Следствием установлено, что они похитили 46-летнего Дмитрия и больше года удерживали в плену, требуя, чтобы он переписал на них свою двухкомнатную квартиру на столичной Куреневке (дом на фото в заголовке). «Удерживая потерпевшего, они применяли к нему физическую силу. Наносили удары прутьями и металлической трубой, пытаясь вынудить его подписать документы на отчуждение жилья», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Сейчас супруги находятся под арестом. А их жертва — 46-летний Дмитрий — до сих пор боится сам выходить на улицу и не открывает дверь незнакомым людям.

— Дима боится людей, — рассказала «ФАКТАМ» соседка Дмитрия Елена. — Раньше он был слишком доверчивым, а теперь ему кажется, что все вокруг хотят его обмануть или сделать ему что-то плохое. Узнавая его историю, многие не могут понять, как можно было средь бела дня похитить взрослого мужчину. Но для этого нужно знать Диму. Ему 46 лет, однако на самом деле это взрослый ребенок. Он несамостоятельный, никогда не был женат, всю жизнь жил с родителями. Несколько лет назад умерла его мать, а в январе прошлого года не стало и отца. Он замкнутый человек, но со мной всегда общался. Я, как могла, старалась его поддерживать. А в феврале прошлого года он неожиданно пропал.

Как раз в то время «полицейские» вывезли Дмитрия и передали ромам. Те привезли мужчину в свой дом в Яготине Киевской области. При этом продолжали убеждать пленника, что от кого-то его спасают.

— Я задавал им много вопросов, но они отвечали путано и непонятно, — вспоминает Дмитрий. — Сказали, что когда-то были знакомы с моей мамой: дескать, поэтому теперь и хотят мне помочь. А когда я спросил, какое отношение имеют к полиции, заявили, что, наоборот, «спасают меня от коррумпированных полиции и прокуратуры». Они привели меня в частный дом за городом. Сказали, что ради своей же безопасности я должен пожить здесь. Я совсем запутался.

Дмитрий переночевал в этом доме. На следующий день хозяева никуда его не отпустили. В общей сложности он пробыл в Яготине около месяца.

— Эти муж и жена говорили, что мне все еще угрожает опасность и я не должен возвращаться домой, — продолжает Дмитрий. — В тот момент они были со мной вежливы, ничего у меня не просили, кормили. Правда, сами ели мясо, а мне давали только картошку и морковь. Такой же рацион, как у меня, был у Коли — это мужчина моего возраста, который тоже жил в этом доме. Муж и жена сказали, что это их друг, но я потом понял, что он был кем-то вроде прислуги и должен был за мной присматривать.

Через месяц Дмитрий все-таки сбежал. Вернулся в свою квартиру на Куреневке. Но не прошло и недели, как его снова похитили. Муж и жена (те самые, из Яготина) поймали его на улице.

В пристройке этого частного дома в Яготине преступники больше года удерживали своего заложника

— Они начали меня отчитывать: «Дима, куда же ты уехал? Ты что, дурак? Не понимаешь, как это опасно?! За тобой же следят!» — говорит Дмитрий. — Не успел я и глазом моргнуть, как они усадили меня в машину и увезли в тот же частный сектор. Это было в марте. В начале мая я опять от них сбежал, но они точно так же за мной приехали и увезли обратно. Сейчас уже понимаю, что нужно было бить тревогу, звонить в полицию. Но тогда я был как будто загипнотизирован. Думаю, что эти люди подсыпали в еду какие-то препараты. Потому что часто после ужина мне становилось плохо. Я переставал что-либо понимать, перед глазами все плыло. А один раз стало так плохо, что я потерял сознание. Когда пришел в себя, обнаружил, что пропали ключи от моей квартиры.

«Не могла понять, что происходит. Дима пропал, а его квартиру кто-то продает…»

— Потом стали происходить совсем странные вещи, — продолжает Дмитрий. — Эти муж и жена привели какую-то молодую женщину (тоже цыганку) и заявили, что я должен на ней жениться. «Но я ее даже не знаю!» — возмутился я. «Тебе давно пора жениться, — они стали меня уговаривать. — А это хорошая девушка, добрая, молодая. И ей нужно помочь. У нее маленький ребенок. Нужно, чтобы ты прописал их в своей квартире». Я сказал, что не буду этого делать. И жениться ни на ком не собираюсь. После этого снова убежал от них. Но они снова меня нашли.

По словам Дмитрия, на этот раз его подстерегли возле квартиры двое незнакомых мужчин и сильно избили.

— Я думал, они сломают мне позвоночник, — признается Дмитрий. — А потом меня отвезли в Яготин и хозяин дома меня избил. Я не мог встать. «Представь, что я с тобой сделаю, если еще раз попробуешь сбежать», — предупредил он. Потом угрожал мне пистолетом: «Если убежишь и я тебя не догоню, тебя догонит пуля».

В Яготине в этот раз со мной уже тоже не церемонились. Муж и жена прямо заявили, что я должен подарить им свою квартиру. Для этого нужно подписать один документ. «Если ты этого не сделаешь, я отпилю тебе пальцы», — с этими словами муж взял нож и стал размахивать лезвием. Преступники говорили, что убьют меня, если не перепишу на них свою квартиру. А однажды хозяин дома ночью вывез меня на трассу. Возле лесопосадки сильно избил и там же дал ручку и какие-то бумаги: «Подписывай!» Было темно. В тусклом свете фонаря я даже не увидел, что подписал. Но сделал это, потому что боялся, что меня убьют.

Один из похитителей. Фото сделано во время задержания. Фото предоставлено прокуратурой Киева

Как позже выяснилось, на самом деле Дмитрий никому свою квартиру не подарил. Что именно он подписал, по сей день точно не известно. Соседка Дмитрия Елена предполагает, что это была доверенность. Потому что вскоре после этих событий в пустовавшую квартиру Дмитрия стали приходить покупатели. Потенциальных покупателей приводили на просмотр люди, которых Елена видела впервые в жизни.

— Я не могла понять, что происходит, — рассказывает женщина. — Дима пропал, а его квартиру кто-то продает. Но продать Димино жилье преступникам не удалось. Несмотря на то что они называли цену значительно ниже рыночной, людей отпугивало состояние квартиры. Она очень запущенная, практически все стены поразил грибок. Кроме потенциальных покупателей, соседи заметили там какую-то женщину, которая выносила из квартиры вещи. При этом женщина всем заявила, что она… Димина жена. Сказала, что они разводятся и она, мол, делит совместное имущество. А потом вдруг появился и сам Дима. До смерти перепуганный, избитый, он пришел ко мне и попросил дать ему… простыни, чтобы он мог спуститься по ним в свою квартиру из соседского окна. На Диме лица не было. Он не мог ничего объяснить, только повторял: «Мне нужны простыни. Я должен как-то спуститься вниз». Оказалось, в тот момент он в очередной раз сбежал от своих мучителей. Пришел домой, но не смог попасть в квартиру, потому что преступники поменяли там замки.

— Я в тот момент уже ничего не соображал, — признается Дмитрий. — Мы попали в мою квартиру благодаря соседу, который занимается альпинизмом. Тогда и обнаружили, что практически все мои вещи пропали. Соседи вызвали полицию.

«Хотя те двое задержаны, их сообщники остаются на свободе»

Как выяснили «ФАКТЫ», мужа и жену, похитивших Дмитрия, задержали в Яготине в их доме. Там полицейские нашли боевые патроны и наркотики.

— Оба отрицают свою вину, — сообщил «ФАКТАМ» прокурор прокуратуры Киева Станислав Петренко. — Но следствием собрано достаточно доказательств. Переоформить квартиру потерпевшего они не успели, хотя, применяя силу, принудили его подписать соответствующие документы. Сейчас на квартиру наложен арест, чтобы не допустить дальнейших махинаций. Подозреваемые находятся под стражей.

— Мы боялись, что со стороны преступников Диме будут поступать угрозы, — говорит Елена. — Ведь хотя те супруги и задержаны, их сообщники остаются на свободе. За Димой несколько раз приезжали не эти двое, а совсем другие люди. Кто они и где сейчас находятся, мы не знаем. Но, к счастью, с тех пор, как похитителей Димы задержали, никто из их сообщников не давал о себе знать. Надеюсь, Диму оставили в покое. Мы с соседями помогли ему сделать в квартире небольшой ремонт. Вывели грибок, что уже хорошо. Дима несколько месяцев безвылазно сидел дома, но потом вынужден был найти работу. Ведь ему нужно на что-то жить. Сейчас он работает дворником. Понемногу приходит в себя. Говорит, что только недавно зажили глубокие раны на ногах, которые ему нанесли преступники. Он по-прежнему хромает и жалуется на сильные головные боли.

Остается надеяться, что преступники получат заслуженное наказание. Хотя в этой истории остается много вопросов. Например, почему преступники приметили именно Димину квартиру. И как узнали, что здесь живет одинокий и беспомощный человек, который недавно потерял родителей? Очевидно, в Киеве действуют группировки, которые охотятся за такими людьми. Говорят, они берут сведения в ЖЭКах, соцслужбах и даже в больницах и моргах. Самое страшное, что такие истории повторяются.

Один из самых ярких примеров — история пенсионера Дмитрия Бывалина, который уже десять лет вынужден жить на чердаке многоэтажки на бульваре Кольцова в Киеве.

«ФАКТЫ» писали о том, как его квартирой завладели мошенники, которые каким-то образом выяснили, что у Дмитрия Бывалина нет наследников и его некому защитить.

Началось все с того, что с пенсионером «случайно» познакомилась женщина лет пятидесяти, которая стала активно набиваться к нему в друзья. Женщина уговаривала Дмитрия Андреевича подписать какие-то бумаги, а когда он не согласился, просто украла у него паспорт. Вскоре пенсионер узнал, что квартира больше ему не принадлежит. По бумагам Дмитрий Андреевич якобы продал ее одному небезызвестному киевскому адвокату. Сам Дмитрий Бывалин утверждал, что ничего не подписывал, а того самого адвоката никогда не видел.

Несколько лет ушло у пенсионера на то, чтобы добиться открытия уголовного производства по факту подделки документов. Когда после огласки в СМИ это наконец случилось, проведенная в рамках расследования почерковедческая экспертиза показала: Дмитрий Бывалин не ставил своих подписей на договоре купли-продажи. Это доказывало, что он не продавал свою квартиру. Более того, следствие установило, что подписи пенсионера подделал тот самый адвокат — «покупатель» жилья Дмитрия Бывалина. Кроме того, выяснилось, что имя адвоката фигурирует еще в 70 (!) историях о том, как люди загадочным образом оставались без крыши над головой. Несмотря на все эти факты, адвокат так и остался безнаказанным. А Дмитрий Бывалин по сей день живет на чердаке многоэтажки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как преступная группа, в которую входили судья, адвокаты и нотариус, «отжимала» чужие квартиры.



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