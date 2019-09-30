Происки ФСБ: известный продюсер выдвинул свою версию скандала с Олегом Винником

Шоу-бизнес

Известный украинский продюсер Александр Ягольник выдвинул свою версию участия Олега Винника в российском пропагандистском ролике #Всеммир, вызвавшем бурю негодования в обществе. Сначала команда артиста объяснила участие в акции, как исключительно в проекте к Международному дню мира. Но «корни» скандального клипа с участием российских звезд, поддерживающих агрессивную политику Кремля, оказались гораздо глубже.

Ягольник считает, что скандал вокруг ролика организован не без помощи ФСБ. По его мнению, таким образом спецслужбы проверяют украинскую аудиторию. Ведь раньше Винника воспринимали, как украинского исполнителя с патриотической позицией.

Также Ягольник называет не случайным заявление Лободы в интервью Собчак о том, что «какая к черту разница», где жить и где зарабатывать деньги. Светлана не смогла ответить на вопрос, где ее родина.

«Я думаю, тут была у ФСБ задача конкретно пробить именно женскую аудиторию, поскольку женская аудитория больше чем мужская устала от войны. Они сейчас разыгрывают эту карту и крайне прискорбно, что Олег Винник на эту удочку попался», — сказал Ягольник на Obozrevatel.com

Александр считает, что скандал подкосил репутацию артиста. «Винника они точно угадали и взяли первый номер. Именно тот человек, который демонстрировал патриотические взгляды, сейчас говорит — я с россиянами стою в одной лодке», — считает Ягольник. Он предполагает, что планирует гастролировать в России, поэтому и согласился на участие в ролике.

Центр «Миротворец» внес певца в свою базу. Сам Винник в интервью СТБ наговорил на новый скандал, называя войну непонятной.

Также стал известный организатор «принуждения к миру» — россиянка Екатерина Введенская, известная путинская пропагандистка, которую отметили Минобороны РФ за проведение военной операции в Сирии, где она лично «поддерживала боевой дух» российских наемников и военных преступников.

Известный художник Андрей Петренко высмеял Винника в карикатуре.

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