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Здоровье и медицина

Ученые нашли универсальное средство от насморка и боли в горле

11:45 1 октября 2019 860
насморк и боль в горле
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Размножение риновирусов, вызывающих простуду, удается предотвратить

Ученые из университетов Стэнфорда и Калифорнии заявили, что нашли способ остановить размножение вирусов, вызывающих простуду (раньше «ФАКТЫ» рассказывали, что делать, если насморк часто повторяется и плохо поддается лечению). В первую очередь речь идет о заболеваниях, связанных с риновирусами. Специалисты предложили воздействовать на располагающийся внутри клеток белок, который необходим вирусам для размножения. Ученые уже успешно провели исследования. Теперь они намерены создать универсальное лекарство.

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