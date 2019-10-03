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Политика

Насос и надувная кукла: «слуга народа» озадачил сеть объяснением «формулы Штайнмайера» (видео)

7:57 3 октября 2019 620
Тищенко
Инф. «ФАКТОВ»

Скандально известный депутат от «Слуги народа», ресторатор Николай Тищенко снова попал впросак, отвечая на вопросы журналистов в Верховной Раде.

Тищенко задали вопрос о «формуле Штайнмайера» и разведении сил на Донбассе, а он начал сравнивать Украину с насосом, которую якобы оставили «попередники», отметив, что «куда не возьмешь, все что-то не работает».

О разведении сил на Донбассе нардеп ответил так: «Главное — только под мониторингом миссии ОБСЕ и только по украинским законам».

А затем Тищенко пустился в странные рассуждения, не имеющие отношения к задаваемым вопросам.

«Например, вы берете надувную куклу, вы знаете, как с ней обращаться. Или вы берете машину, чтобы с ней обращаться, вам необходима инструкция», — так нардеп пытался объяснить политический момент «формулы Штайнмайера».

Видео в Twitter опубликовало «Громадське». Пользователей соцсетей возмутил уровень подготовки парламентария и его обширные знания во многих вопросах.

Напомним, народным депутатом Тищенко стал, победив на округе в Святошинском районе Киева. Уже в первый рабочий день в Верховной Раде парламентарий оскорбился на журналистку и выставил себя не в лучшем свете в телеэфире. Затем он нахамил журналистке. На днях Тищенко снова заставил говорить о себе, когда взял себе в помощники 22-летнюю модель.

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