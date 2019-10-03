Богдан Хмельницкий мог захватить Варшаву, но спас Речь Посполитую, повернув войска из-под Львова

История современности

6 октября 1648 года казацко-крестьянские полки совместно с крымскими татарами осадили Львов

3 октября 1929 г. Королевство сербов, хорватов и словенцев получило официальное название Югославия.

4 октября 1959 г. Запущен советский космический аппарат «Луна-3», впервые сфотографировавший обратную сторону спутника.

4 октября 1989 г. В Киево-Печерской лавре была открыта духовная семинария.

5 октября 1933 г. За национальные убеждения уволен из харьковского театра «Березиль» украинский режиссер Лесь Курбас.

6 октября 1889 г. В Париже открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж».

7 октября 1879 г. Заключен договор между Германией и Австро-Венгрией, направленный против Российской империи.

9 октября 1904 г. Родился известный украинский поэт, переводчик, публицист Микола Бажан.

Разгромив поляков в битве под Пилявцами, в середине сентября 1648 года войско Богдана Хмельницкого двинулось выбивать шляхту, засевшую в Староконстантинове. После взятия города собралась казацкая рада. Решали, преследовать разгромленное польское войско или остановиться на достигнутом. Будучи неудержимым в бою, Хмельницкий все же был сторонником мирных методов. Он видел, что восстание против польского господства принесло украинцам не только освобождение, но и голод и разруху. Часть казацкой старшины придерживалась того же мнения, но таких было меньшинство.

«Наконец не выдержал горячий Чарнота: «Ясновельможный батьку! — пишет об этом событии украинский историк Владимир Замлинский. — Если станем сейчас и не пойдем добивать ляха, народ и рыцарство казацкое не поймут нас. Посмотри вокруг. Все готовы идти дальше за тобой, и их теперь не остановишь ничем. Не пойдем мы, они пойдут сами, избрав себе новых атаманов. Пойдем, батьку, на погибель врагам, за волю нашей отчизны!» Одобрительные возгласы покрыли слова Чарноты. И тогда Богдан расправил свои широкие плечи, обвел всех огненным взглядом и торжественно объявил: «Что говорить! Войско готово. Веду вас на ляхов!»

Армия Хмельницкого двинулась на Львов. Первым у стен города появился ближайший соратник гетмана полковник Максим Кривонос, а через два дня прибыли и основные силы во главе с Богданом Хмельницким. Во Львове гетману была известна каждая улица, ведь там прошла его молодость. Еще на подходе к городу он послал львовским властям письмо: «Прихожу к вам, чтобы избавить от ляшской неволи». Но письмо не было принято правителями города. Львов готовился к обороне, хотя рассчитывать горожанам, по сути, было не на кого. Ярема Вишневецкий, спрятавшийся во Львове после пилявецкого поражения, обязал всех жителей ради защиты города и отечества сдать драгоценности и деньги, которые у них имелись. На этом вклад Вишневецкого в оборону ограничился. Захватив собранные средства, он со своим войском покинул Львов, отправившись якобы защищать Варшаву.

Хмельницкий не хотел разрушать город, но, не получив ответа на свое письмо, дал распоряжение на штурм. Львов занимал не очень большую территорию, представлявшую собой квадрат, окруженный стеной, по периметру которой был выкопан ров и насыпан вал. Затем шла внешняя стена с семнадцатью башнями. В город вели Краковские и Галицкие ворота и две калитки. На холме возвышался Высокий Замок. Против него направил силы Кривонос. Отряды казаков затеяли стычки на валах у Гончарной улицы, близ монастыря Кармелитов босых, у Галицких ворот, Бернардинского монастыря. Сам же Хмельницкий разъезжал вдоль городских стен на своем белом аргамаке, время от времени приказывая палить по городу из пушек, но не сильно, чтобы не разрушить строения.

Во время штурма городских укреплений к казацким войскам присоединились многие мещане-украинцы. Они рассказали, где проходит водопровод, который сразу же был перекрыт казаками, показали слабые места в обороне. Хмельницкий строго запретил жечь предместья, грабить мещан, стремясь склонить магистрат к добровольной сдаче. Вскоре Кривонос взял Высокий Замок, и львовяне стали сговорчивее. Старейшины направили к гетману делегацию во главе со старым учителем Богдана ксендзом Андреем Мокрским. С того времени, когда этот профессор-иезуит стремился сделать из Богдана преданного католика, прошло больше тридцати лет. Стерлись в памяти все обиды и наказания, осталось лишь хорошее, что познал в годы учебы Богдан, поэтому и встретил он доктора теологии доброжелательно.

«Приветствую вас, учитель, — проговорил Хмельницкий на латыни, проявляя таким образом свое расположение к Мокрскому, — так передает этот диалог Владимир Замлинский. — Ксендз склонил голову и глухо ответил: «Приветствуем гетмана от всех убитых горем жителей Львова и просим помилования твоего, спасения от разорения и гибели». Мокрский подошел к гетману и протянул ему исписанный листок. Хмельницкий взял письмо, прочел в наступившей тишине. Затем поднял на Мокрского глаза, которые теперь стали суровыми и острыми: «Знаю, что обобрал вас Вишневецкий основательно, но именно потому, что хочу добра городу, хочу уберечь его от разбоя и поругания, требую выкупа, который нужен не мне, а единственно, чтобы расплатиться с татарами, нашими союзниками, которые тогда согласны не входить во Львов. Это мое последнее слово магистрату. Если завтра не будет выкупа, город будет разорен».

Львовяне вынуждены были согласиться. В город вместе с делегацией за деньгами отправили Петра Головацкого от гетмана, а от Тугай-бея — татарина Пинь-агу. Несколько дней возили выкуп. Получив 200 тысяч злотых и тканей на 500 тысяч злотых, казачье войско отошло к Замостью. Там, как сообщили Хмельницкому его агенты, должен был собирать войска Ярема Вишневецкий. «После этого, не добываючи больше города, пошел от них найскоре под Замостье, чем достигнуть хотел того, чтобы бежавшие ляхи не так быстро снова соединились и занялись своей обороной…» — запечатлел это событие запорожский летописец Самуил Величко.

Приближалась зима, в казачьих полках вспыхнула чума, и Хмельницкий ограничился контрибуцией, сняв осаду Замостья. Гетман решил дать своему войску отдых. Это решение буквально спасло Речь Посполитую. После победоносной кампании 1648 года казаки не встретили бы организованного сопротивления поляков. Хмельницкий мог двинуться прямо на Варшаву и наверняка бы взял беззащитную польскую столицу.



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