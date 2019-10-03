«Совершенно не ощущаю, что сердце у меня теперь механическое. Правда, пульса нет»

Здоровье и медицина

Два года назад Валентин Павлович уже перенес операцию на сердце.

— Мне заменили два изношенных клапана, и я сразу почувствовал себя лучше: одышка исчезла, сердце опять заработало, как прежде, — говорит профессор, доктор технических наук Валентин Сторожев. — Я решил, что здоров. Продолжал преподавать в Одесском национальном морском университете, в котором работаю уже почти 55 лет. Нагрузки у меня постоянно большие. Конечно, выполнял все назначения врачей — принимал препараты, проходил обследования. Но в какой-то момент вновь почувствовал себя плохо. Началась аритмия, и меня положили в отделение реанимации в Одесской клинике. Врачам не удалось улучшить состояние, хотя они делали все возможное. Говорят, что сердечная мышца почти перестала работать…

В это время родные уже связались со специалистами столичного Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Здесь выполняют сложные операции на сердце и детям, и взрослым. В этой же клинике Валентину Павловичу делали первую операцию.

— Проблема была в том, как довезти из Одессы в Киев такого тяжелого пациента, — говорит заведующий отделением врожденных и приобретенных пороков сердца у взрослых кардиохирург Сергей Варбанец. — К счастью, сделать это удалось. А дальше за его жизнь боролись уже наши реаниматологи. Ведь пациент фактически находился в коме. Чтобы заставить сердце работать, мужчине непрерывно вводили специальные препараты. Валентин Павлович действительно был на грани жизни и смерти. И мы пришли к выводу, что единственный выход — установить ему механическое сердце. Родные пациента взяли на себя решение финансового вопроса, так как устройство это очень дорогостоящее. А мы занялись организацией операции. Этот прибор новейшей модификации компания-производитель разрешает вживлять, только если в операции участвуют хирурги, получившие специальный сертификат и имеющие опыт таких вмешательств. Из Праги специально прилетел доктор Нетука, один из самых опытных кардиохирургов, устанавливающих механическое сердце. На его счету уже более 350 таких операций. Мы оперировали вместе с ним и хирургом из Германии. Как только механическое сердце было установлено и начало перекачивать кровь, состояние пациента улучшилось. Стало ясно: он будет жить.

…Валентин Павлович показывает, как выходящая из сердца трубочка соединена со специальным устройством — своеобразным компьютером. Его и комплект батарей надо носить постоянно в небольшой сумочке. Заряда хватает на день, а перед сном батареи включаются в обычную розетку.

«Жена уговаривает меня бросить работу в университете и все время посвящать семье — детям, внукам, которых у нас уже пять, — говорит Валентин Сторожев. — Но я не уверен, что у меня получится: уж очень люблю свою работу и не мыслю себя без нее. А там — как сложится». Фото автора

— Никакого дискомфорта я не чувствую, как будто у меня обычное сердце, — говорит Валентин Сторожев. — Хожу без одышки на приличное расстояние и по лестнице поднимаюсь без проблем. Вот только пульса у меня нет, потому что механическое сердце не стучит. Но кровь перекачивает отлично.

«Вскоре после операции я уже поднимался по лестнице на два пролета»

Валентин Павлович после операции по вживлению механического сердца провел в клинике почти полтора месяца.

— За то время, пока муж находился в реанимации и работу его сердца врачи поддерживали с помощью лекарств, он потерял 18 (!) килограммов, — говорит жена пациента Людмила Сторожева. — Валентин Павлович очень ослабел, мышцы рук и ног частично атрофировались. Поэтому после операции, как только врачи разрешили мужу подниматься, начался следующий этап возвращения к нормальной жизни — реабилитация. Это серьезная работа: были расписаны упражнения, помогающие восстановить мышцы. Муж занимался с реабилитологом на специальных тренажерах, использовал гантели, начал ходить сначала по коридору, затем подниматься по лестнице. Выполнять назначения врачей помогали медсестры. Персонал здесь просто замечательный — все ответственные, отзывчивые, доброжелательные. Чтобы контролировать процесс восстановления организма, Валентину постоянно делали анализы, проводили обследования.

— Я стал первым в Украине пациентом, получившим именно такое механическое сердце, которое не надо заменять донорским, — продолжает Валентин Сторожев. — Вскоре после операции уже поднимался по лестнице на два пролета по десять ступенек, а хотелось продолжить подъем. Но нет: медсестра не разрешает. Приходилось повиноваться.

— Домой, в Одессу, вы вернулись почти месяц назад. Как перенесли переезд?

— Нормально. Затем мы проводили время на даче, ходили с женой на прогулки. Даже не верится, что так долго болел. Я ведь болеть не привык. В молодости занимался спортом, много ходил, был довольно крепким, до 75 лет на здоровье не жаловался. А когда появились одышка, кашель и выяснилось, что клапаны сердца требуют замены, не сразу решился на операцию. Поначалу принимал лекарства. Но стало ясно, что без вмешательства не обойтись, и я дал согласие.

В Одесском национальном морском университете Валентин Сторожев работает почти 55 лет

— На вторую операцию вы согласия не давали…

— Практически был без сознания. Поэтому решение за меня приняли сыновья и жена. И я этому рад.

— Врачи сделали невозможное, — вновь подключается к разговору Людмила Павловна. — Прежде чем устанавливать механическое сердце, надо было вывести Валентина из критического состояния. А он мог умереть в любую минуту — до операции, во время, после нее… Но, слава Богу, этого не случилось и мы вместе можем радоваться жизни, успехам наших детей и внуков. Вся наша семья очень благодарна руководителю кардиоцентра Илье Емцу, хирургам, оперировавшим мужа, в частности Сергею Варбанцу, лечащему врачу Елене Шепетько, реабилитологу и еще многим сотрудникам этого лечебного учреждения.

«Механическое сердце последнего поколения можно не заменять донорским. Оно работает больше десяти лет»

Механическое сердце было впервые имплантировано человеку почти 50 лет назад и служило для того, чтобы пациент смог дождаться пересадки донорского органа. Такое сердце даже получило название «мост к трансплантации». И первые модификации прибора были величиной с тумбочку на колесах. Затем размеры постепенно уменьшались, емкость батарей увеличивалась, число осложнений при вживлении прибора снижалось. Но до последнего времени задача оставалась той же: продлить человеку жизнь, давая возможность дождаться пересадки донорского органа. В Украине было проведено около десяти операций по установке механического сердца пациентам, которым необходима трансплантация.

— Отличие механического сердца, которое мы установили Валентину Павловичу, в том, что замены оно не требует, — говорит кардиохирург Сергей Варбанец.

— Сколько лет может прослужить такое сердце?

— По данным медицинской литературы, в мире есть пациенты, прожившие с ним десять и более лет. А дальнейшие наблюдения покажут: возможно, сердце способно работать и гораздо дольше. Опыт накоплен довольно большой: в мире выполнено более шести тысяч операций. Например, в Германии на пересадку донорского сердца не берут людей старше 60 лет. Им устанавливают механическое.

— Какие основные неудобства испытывают люди с механическим сердцем?

— Конечно, надо не забывать заряжать устройство. В комплект входит несколько наборов батарей. Необходимо обрабатывать место выхода провода, заклеивать его стерильным пластырем и следить за тем, чтобы туда не попадала вода. Но недавно появилась информация, что уже существует беспроводная зарядка для механического сердца. Это очень удобно! Человек может плавать в бассейне, тренироваться в спортзале. Качество жизни становится совершенно нормальным. Поэтому такого рода девайсы, а в них нуждается очень много людей, будут применяться все шире. Но за рубежом расходы на операцию и приобретение механического сердца покрывает страховка. У нас же вопрос только в высокой стоимости устройства. Технологию операций мы готовы осваивать, чтобы работать уже самостоятельно. Но если в развитых странах подобные операции проводятся планово, то нам пришлось сначала выводить пациента из комы. Хорошо, что его организм справился с нагрузкой. У нас была возможность в течение полутора месяцев наблюдать за пациентом, и результаты этих наблюдений очень порадовали.

…Центр детской кардиологии и кардиохирургии постоянно внедряет новые технологии, о чем «ФАКТЫ» писали не раз. Уже не первый год здесь оперируют не только детей, но и взрослых.

— Есть несколько аргументов в пользу того, что мы должны помогать пациентам любого возраста, — говорит руководитель Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины профессор Илья Емец. — Во-первых, те, кого мы оперировали в раннем возрасте, уже выросли. Даже первым новорожденным, которым были сделаны операции по поводу врожденных пороков сердца еще на базе амосовского института, уже 27 (!) лет. А обращаются наши бывшие пациенты по-прежнему к нам, причем с любыми житейскими проблемами. Кроме того, центр ведет активную научную работу. И чтобы ее выполнять, надо не только оперировать, но и анализировать то, что мы делаем, проводить исследования, участвовать в международных конференциях, делиться своим опытом и использовать чужой.

«Вместе с американскими коллегами мы планируем применять новейшие медицинские технологии — выращивать органы и ткани, используя взятые из пуповинной крови и околоплодной жидкости стволовые клетки», — говорит Илья Емец. Фото предоставлено Центром детской кардиологии и кардиохирургии

— Знаю, что зарубежные хирурги, которые участвовали в операции по вживлению механического сердца 79-летнему Валентину Сторожеву, рассказывали о своих впечатлениях от работы центра, сравнивая его со слаженным оркестром…

— У нас действительно «оркестр». Хирургия высокого уровня — это всегда командная работа. В любой стране. Зарубежные специалисты также признались, что вряд ли получили бы разрешение устанавливать механическое сердце пациенту, который фактически находился в коме. Ведь операция — огромная нагрузка на организм, которую человек может просто не перенести. Это риск. Мы на него пошли — и получили отличный результат, взяв на себя всю ответственность. А качество жизни благодаря механическому сердцу нового поколения у пациента становится нормальным.

— Вернуть качество жизни возрастным пациентам удается и с помощью других методов, которые применяются в центре…

— Мне давно не давала покоя мысль: почему человек, у которого отлично работает голова, обладающий уникальными способностями, прекрасной памятью, продуцирующий новые идеи, должен умереть из-за больного сердца? С этим надо что-то делать. И мы делаем: например, научились заменять износившийся сердечный клапан, доставляя новый с помощью катетера прямо в сердце. Выполняем щадящие малоинвазивные операции, устанавливаем стенты пациентам, возраст которых приближается к 100 годам. А теперь занялись очень важной и перспективной темой: заключен договор с американским институтом, в котором в лабораторных условиях научились выращивать органы и ткани с помощью стволовых клеток, взятых из пуповинной крови и омниотической жидкости — околоплодных вод (читайте об этом в материале «Сосуд сердца для малышки хотим вырастить сами»: в Украине будут создавать искусственные органы из плаценты. — Авт.). Это — медицина будущего. Новое направление позволит спасать еще больше новорожденных, а также продлевать жизнь пожилым людям. Если получится все, что мы задумали, Украина войдет в число стран, разрабатывающих самые передовые медицинские технологии. Для нас это предмет гордости.

P. S. В Киеве завершился 14-й Украинский форум «Регенеративная медицина». На таких мероприятиях специалисты Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии делятся своим опытом с коллегами. Современные хирургические технологии они обсуждают вместе с приглашенными на форум всемирно известными учеными. Ведь регенеративная медицина во многих случаях может стать альтернативой трансплантации, продлить активную жизнь человеку, у которого пострадало сердце, спасти новорожденного. Речь шла о том, как с помощью стволовых клеток, взятых из жировой ткани, улучшить состояние сердца и сосудов, как в будущем вырастить органы и ткани, какие возможности открываются благодаря использованию пуповинной крови и околоплодных вод. Многое из этого уже применяется на практике либо готовится к внедрению.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter