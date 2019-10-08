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Доллар снова подорожал: курс валют на сегодня
После заметного подорожания валюты на прошлой неделе и снижения курса в понедельник, 7 октября, Национальный банк Украины (НБУ) вновь повысил курс доллара.
Как видно на сайте регулятора, на вторник, 8 октября, установлен официальный курс на уровне 24,86 гривен за доллар, что на 25 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
8 октября 100 долларов будут стоить 2486,7568 гривен. При этом курс доллара на 7 октября составлял 2461,1821 гривен за 100 долларов (- 25,5747 гривен).
Напомним, межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,25 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 4 октября (24,61).
На черном рынке валюта продается-покупается по такой цене:
О прогнозах аналитиков читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар дорожает: как новый кризис в экономике отразится на кошельках украинцев».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.