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Названа сумма за интервью с больной Заворотнюк
Сотрудник московской больницы, который ранее обратился в редакцию одного из российских сайтов с предложением взять «последнее» интервью у больной актрисы Анастасии Заворотнюк, озвучил сумму гонорара.
«1.5 BTC. Это чуть более $ 12 000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал», — цитирует его требования Teleprogramma.pro.
Как мы писали ранее, мужчина, имя которого не сообщается, предлагает, чтобы журналисты составили список вопросов, он задаст их актрисе и запишет все на видео.
Напомним, что несколько дней назад Заворотнюк перевезли в центр для тяжелобольных людей. По слухам, там актриса проходит реабилитацию, а ее родные все время находятся рядом, не оставляя Анастасию ни на минуту.
Также известно, что у Заворотнюк паралич, она не может самостоятельно ходить.
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