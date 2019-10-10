24.55 / 24.89 26.88 / 27.38
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Названа сумма за интервью с больной Заворотнюк

14:44 10 октября 2019 176
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сотрудник московской больницы, который ранее обратился в редакцию одного из российских сайтов с предложением взять «последнее» интервью у больной актрисы Анастасии Заворотнюк, озвучил сумму гонорара.

«1.5 BTC. Это чуть более $ 12 000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал», — цитирует его требования Teleprogramma.pro.

Как мы писали ранее, мужчина, имя которого не сообщается, предлагает, чтобы журналисты составили список вопросов, он задаст их актрисе и запишет все на видео.

Напомним, что несколько дней назад Заворотнюк перевезли в центр для тяжелобольных людей. По слухам, там актриса проходит реабилитацию, а ее родные все время находятся рядом, не оставляя Анастасию ни на минуту.

Также известно, что у Заворотнюк паралич, она не может самостоятельно ходить.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)

Пенсия

Индексация доходов: кому увеличат выплаты уже в октябре

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)

Мирабелла

«Одно лицо, один голос»: стало известно, кто вскоре заменит Аллу Пугачеву (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер