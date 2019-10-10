Названа сумма за интервью с больной Заворотнюк

Шоу-бизнес

Сотрудник московской больницы, который ранее обратился в редакцию одного из российских сайтов с предложением взять «последнее» интервью у больной актрисы Анастасии Заворотнюк, озвучил сумму гонорара.

«1.5 BTC. Это чуть более $ 12 000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал», — цитирует его требования Teleprogramma.pro.

Как мы писали ранее, мужчина, имя которого не сообщается, предлагает, чтобы журналисты составили список вопросов, он задаст их актрисе и запишет все на видео.

Напомним, что несколько дней назад Заворотнюк перевезли в центр для тяжелобольных людей. По слухам, там актриса проходит реабилитацию, а ее родные все время находятся рядом, не оставляя Анастасию ни на минуту.

Также известно, что у Заворотнюк паралич, она не может самостоятельно ходить.

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