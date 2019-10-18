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Владельцы собак живут дольше тех, у кого нет животных
Терапия с помощью животных сегодня применяется во многих странах. По словам врачей, собаки и другие братья наши меньшие помогают больным людям лучше справляться с проблемами со здоровьем, быстрее излечиваться. Пет-терапия применяется в лечении онкобольных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и тревожными расстройствами и многими другими недугами.
Было доказано, что после того, как в больничную палату приводили собаку (или других животных), у пациентов улучшалось настроение, уменьшалась боль, уходило состояние тревожности.
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А шведские ученые рекомендуют заводить собак дома. По их мнению, эти животные могут продлить жизнь. Специалисты в течение 11 лет изучали данные о жителях Швеции в возрасте от 40 до 85 лет, которые перенесли инфаркт или инсульт. У некоторых пациентов была одна или несколько собак. Оказалось, среди тех, у кого были животные, риск преждевременной смерти был снижен на 24 процента, риск умереть от инфаркта уменьшался на 65 процентов, а риск смерти от других сердечно-сосудистых проблем — на 31 процент.
У владельца собаки, который после выписки из больницы жил один, риск смерти от повторного инфаркта был на 33 процента ниже, чем у людей, не имевших питомца.
Социальная изоляция, депрессия, одиночество ухудшают состояние здоровья и приводят к преждевременной смерти. А хозяева собак защищены от социальной изоляции, они чаще и больше общаются с другими людьми. К тому же владельцы животных более физически активны, что позволяет им поддерживать здоровье, говорят специалисты.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Харькове недавно умерла самая старая собака в Украине (по человеческим меркам ей было бы 136 лет).
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..