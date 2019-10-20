Год назад в ужасной аварии погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская

Шоу-бизнес

20 октября 2019 года исполнился год со дня смерти актрисы Марины Поплавской. В этот день около 6:00 под Киевом автобус с артистами «Дизель Шоу» врезался в фуру. Марина погибла на месте, поскольку основной удар при столкновении пришелся на правую переднюю часть автобуса — она оказалась полностью смята фурой.

Марина не была профессиональной актрисой и даже гордилась тем, что до выхода на сцену она 23 года поработала в школе, где преподавала украинский язык и литературу.

«Я очень люблю детей, школу, атмосферу в ней и жить без этого не могу… Очень много образов я подсматриваю именно здесь. Особо ярким получился образ колоритной директрисы в скетчкоме „На троих“, списанный с моей первой школьной учительницы Надежды Константиновны Безъязыковой», — рассказывала Марина.

Тем не менее еще во время учебы в университете Марина увлеклась игрой в КВН и стала звездой известной команды «Девчонки из Житомира», которой посвятила 20 лет своей жизни.

Кумирами Поплавской на сцене были знаменитые актрисы прошлого Фаина Раневская, Людмила Гурченко и Татьяна Васильева. Их примеру она старалась следовать, принимая себя такой, какой она есть. Их пример показал ей, что внешность (актриса долгое время комплексовала из-за лишнего веса) — далеко не главное в жизни.

«Когда я стала более известна, не всякий уже решался на иронию и комплименты типа «хорошего человека должно быть много». Сейчас уже не зацепишь, потому что так отвечу, что «мужчина выйдет через закрытую дверь», — шутила она.

Поплавская не комплексовала из-за лишнего веса

Тем не менее за последний год Марина избавилась от более 20 лишних килограммов, она вела здоровый образ жизни и могла часами говорить о правильном питании и отношении к себе.

«Первый и единственный рецепт, которым я поделюсь: возлюби себя», — повторяла она.

Актеры «Дизель Шоу» трудно пережили гибель своей «мамы». Ей они посвятили очень трогательную песню, которую исполнили на одном из концертов.

Похоронили Поплавскую 22 октября на центральной аллее Корбутовского кладбища в Житомире. Перед этим всем желающим предоставили возможность попрощаться с любимой актрисой в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги.

Напомним, в пятом эфире шоу «Танці з зірками» Виктория Булитко вышла на паркет с танцем, который она посвятила Марине Поплавской.

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