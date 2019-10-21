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Инструмент "мочилова": в Украине рассказали, как Коломойский использует "Квартал" более 15 лет
Скандальный олигарх Игорь Коломойский использовал «Квартал 95», выступления которого постоянно показывали на его телеканале «1+1», для политический борьбы с конкурентами. Об этом рассказал «ФАКТАМ» политолог Виктор Бобыренко, еще в 2015 году предсказавший президентство Зеленского.
Эксперт отметил, что стеб — это сейчас один из основных и успешных методов в политической борьбе. И «Квартал» успешно стебался над политиками примерно с 2005 года. В результате авторитет украинского политикума среди населения упал до нуля.
Ющенко, Тимошенко, Януковича, Кличко, — всех «кварталовцы» представляли как людей «из одной песочницы», высмеивались их жизненные позиции.
По словам Бобыренко, проект Зеленского был для Коломойского «политическим инструментом мочилова своих оппонентов».
При этом, политолог не исключает, что «кварталовцев» «брали в аренду и другие политики, когда нужно».
«Во всяком случае, при Януковиче „Квартал“ сильно не вылазил против него, слегка стебались, но тем не менее. Да, это работало как инструмент обнуления рейтингов политиков-конкурентов Коломойского», — утверждает эксперт.
Напомним, олигарху Игорю Коломойскому очень понравился скандальный номер «Квартала» о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, за который уже пришлось оправдываться руководителю хора им. Веревки.
Полный текст интервью политолога Виктора Бобыренко читайте на сайте «ФАКТОВ» в ближайшие дни.
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