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При принятии поправки Геруса об импорте электроэнергии из РФ был нарушен регламент — экс-министр энергетики
Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус протолкнул поправку о восстановлении импорта электроэнергии из РФ с грубым нарушением регламентных норм и в бизнес-интересах определенных лиц. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире телеканала «Эспрессо».
«Мы видим, каким образом был принят этот закон в комитетах
Он также отметил, что восстановление импорта электроэнергии из РФ противоречит обязательствам Украины по интеграции отечественной энергосистемы с европейской, которые она взяла в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
«Это противоречит всем нашим договоренностям, всем нашим обязательствам», — отметил Плачков.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
Ранее председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что поправка Геруса открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимой торговлю со страной-агрессором.
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