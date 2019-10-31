Украина

При принятии поправки Геруса об импорте электроэнергии из РФ был нарушен регламент — экс-министр энергетики

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус протолкнул поправку о восстановлении импорта электроэнергии из РФ с грубым нарушением регламентных норм и в бизнес-интересах определенных лиц. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире телеканала «Эспрессо».

«Мы видим, каким образом был принят этот закон в комитетах и т. д. Мы знаем, что он не обсуждался. Ибо комитет назначен на 12:00, пришли депутаты других фракций, а уже без 3 минут 12 комитет закончился, „Слуги народа“ проголосовали. Об этом все говорят, господин Кучеренко, Волынец и другие. Это первое. Потому что в закон они эту поправку продвинули. Здесь совершенно бизнес-интересы, здесь никаких высших интересов государства нет, здесь совершенно бизнес-интересы», — сказал Плачков.

Он также отметил, что восстановление импорта электроэнергии из РФ противоречит обязательствам Украины по интеграции отечественной энергосистемы с европейской, которые она взяла в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

«Это противоречит всем нашим договоренностям, всем нашим обязательствам», — отметил Плачков.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что поправка Геруса открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимой торговлю со страной-агрессором.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter