Арахамия и Тука схлестнулись в прямом эфире из-за отвода войск на Донбассе

Украина

Разведение сил в Золотом стало поводом для скандала в прямом эфире между экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Перепалка случилась во время программы «Свобода слова с Савиком Шустером» в пятницу, 1 ноября.

Арахамия говорил о том, что президент Зеленский во время своего визита в Золотое, когда произошла стычка с добровольцами, встретился с каждым жителем Золотого, чьи дома попали в «серую зону». Якобы нескольких людей свозили в Станицу Луганскую, чтоб они поняли, что такое разведение и пообщались там с местными жителями.

На спич нардепа эмоционально отреагировал Георгий Тука.

«Давайте прекратим врать! Никого из Золотого в Станицу не возили. Единственный человек, который в это время там был, это Наташа Воронкова, которую обещали повезти, но так ничего и не сделали. Второе — вы все время ставите как образец Станицу Луганскую. Так вот, там в демилитаризованную зону даже полиция не заходит! Хватит врать!» — возмутился Тука.

В результате Арахамия бесцеремонно обозвал Туку «манипулятором в чистом виде».

Напомним, в Золотом завершился первый этап отведения войск. Теперь начнется демонтаж сооружений и разминирование. Всего процесс разведения может длиться 30 дней. В это время поселок будет контролировать полиция и Нацгвардия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в эфире ток-шоу у Савика Шустера Арахамия анонсировал 5 ноября в Золотом выездное заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

ФОТО: «Обозреватель»

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