- 09:26 Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст"
- 09:26 «Худая я никому не нужна!»: Руслана Писанка сделала откровенное признание
- 09:07 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины
- 09:01 «Чёрти шо!»: Данилко раскритиковал участников кастинга десятого сезона «Х-фактора»
- 08:47 Наев в прямом эфире открыл глаза Шуфричу, не увидевшему российскую армию на Донбассе
- 08:24 "Можем повторить": в сети высмеяли мурал убитому главарю боевиков Мотороле в Донецке
- 08:10 Боевики в наступление на Донбассе не пойдут, у Путина есть другой хитрый план для Украины
- 07:59 Арахамия и Тука схлестнулись в прямом эфире из-за отвода войск на Донбассе
- 07:47 Романтические встречи и обиды: любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака
- 07:39 В Украине началось потепление: что обещают синоптики
- 07:38 Свитолина – Бенчич: онлайн-видеотрансляция полуфинала итогового турнира
- 07:23 200 лет назад родился Никола Терещенко: на его деньги строили Политехнический институт и Владимирский собор
Арахамия и Тука схлестнулись в прямом эфире из-за отвода войск на Донбассе
Разведение сил в Золотом стало поводом для скандала в прямом эфире между экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Перепалка случилась во время программы «Свобода слова с Савиком Шустером» в пятницу, 1 ноября.
Арахамия говорил о том, что президент Зеленский во время своего визита в Золотое, когда произошла стычка с добровольцами, встретился с каждым жителем Золотого, чьи дома попали в «серую зону». Якобы нескольких людей свозили в Станицу Луганскую, чтоб они поняли, что такое разведение и пообщались там с местными жителями.
На спич нардепа эмоционально отреагировал Георгий Тука.
«Давайте прекратим врать! Никого из Золотого в Станицу не возили. Единственный человек, который в это время там был, это Наташа Воронкова, которую обещали повезти, но так ничего и не сделали. Второе — вы все время ставите как образец Станицу Луганскую. Так вот, там в демилитаризованную зону даже полиция не заходит! Хватит врать!» — возмутился Тука.
В результате Арахамия бесцеремонно обозвал Туку «манипулятором в чистом виде».
Напомним, в Золотом завершился первый этап отведения войск. Теперь начнется демонтаж сооружений и разминирование. Всего процесс разведения может длиться 30 дней. В это время поселок будет контролировать полиция и Нацгвардия.
Как сообщали «ФАКТЫ», в эфире ток-шоу у Савика Шустера Арахамия анонсировал 5 ноября в Золотом выездное заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
ФОТО: «Обозреватель»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?