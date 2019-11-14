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Вирусный гепатит часто протекает без желтухи: где можно заразиться опасной инфекцией
У человека обнаружили вирус гепатита С. Врач пытается установить, где произошло заражение, а пациент разводит руками — не знает. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Чернигове в результате вспышки вирусного гепатита «А» в школе заболели 29 человек, а в Одесской области - 4 детей.
— Основной путь передачи вируса гепатита С — через кровь, — объясняет инфекционист, научный сотрудник отдела вирусных гепатитов и СПИДа Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Причем достаточно мизерного количества инфицированной крови — сотой, тысячной и даже десятитысячной доли миллилитра. Но у четырех пациентов из пяти так и не удается выяснить, где они могли заразиться. Нередко это происходит в кабинете стоматолога. Бывают случаи заражения в салоне, где делают маникюр, педикюр или тату: не все мастера хорошо стерилизуют инструменты.
Медики, имеющие дело с кровью, могут получить вирус на работе. А половым путем, вопреки распространенному мнению, вирус гепатита С передается лишь изредка (например, когда интимный контакт происходит во время месячных у женщины и секс незащищенный). Чаще болеют люди из группы риска, но в последние годы у нас много вполне добропорядочных пациентов.
— Кто входит в группу риска?
— Это люди, употребляющие наркотики. Они пользуются одним грязным шприцем на всех. Хроническим вирусным гепатитом болеют женщины, ведущие беспорядочную и незащищенную половую жизнь, и мужчины, предпочитающие однополые связи.
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— Когда появляются симптомы воспаления печени, если вирус попал в организм?
— Инкубационный период для вируса гепатита С — около шести месяцев, а вирус В дает о себе знать уже спустя три месяца. Когда инфекция, как мы говорим, массивная, то симптомы иногда появляются через полтора месяца. Важно знать, что в 80 процентах случаях хронический гепатит С протекает без желтухи. При гепатите В таких пациентов вдвое меньше. Отсутствие желтухи говорит о том, что у человека снижен иммунитет.
— Как лечат больного, у которого обнаружили сразу два вируса гепатита?
— Опасное сочетание — вирусы В и D: тогда быстро развивается фиброз печени, трудно поддающийся лечению. А вирусы В и С — конкурируют между собой, соперничая за место воспроизводства в цитоплазме клетки. Вирус С, более изменчивый и быстрее размножающийся, «придавливает» вирус В. Поэтому в целом болезнь протекает мягче.
Какие симптомы гепатита А? Как лечат вирусные гепатиты В и С? Что поможет защитить печень от поражения вирусами?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 18 ноября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гепатолог, инфекционист Виталий Игоревич Янченко.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 28 ноября
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