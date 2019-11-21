Культура и искусство

Свое последнее стихотворение Александр Вертинский посвятил городу детства и юности — Киеву

Киевская осень богата на культурные события. 22 ноября в малом зале Национального дворца «Украина» состоится концерт памяти Анны Герман, а 23 ноября в Доме актера — концерт памяти Александра Вертинского.

— Анну Герман называли поющим ангелом, — говорит организатор концерта, художественный руководитель Киевского театра поэзии и песни Семен Рубчинский. — И сегодня ее песни поют тысячи людей во многих странах мира. Дивный голос, красивая внешность, харизма и безупречный вкус запомнились почитателям ее таланта навсегда. Зрителей концерта памяти Анны Герман ждет немало сюрпризов. Ее песни прозвучат в исполнении замечательных оперных и джазовых исполнителей.

Песни Анны Герман не устаревают

А 23 ноября в Доме актера состоится концерт, посвященный 130-летию Александра Вертинского (напомним, к этой дате в Киеве на Подоле звезде шансона установили памятник). Великий артист ХХ века!

— А родился он и вырос, как известно, в Киеве.

— И с 1915 года начал выступать как автор и исполнитель собственных песен. Ему удалось создать новый жанр — песни-новеллы. Их персонажи любят, страдают, мечтают о счастье.

Александр Вертинский концертировал в Польше, Франции, Италии, Англии, Китае, США и многих других странах. Его пластинки выходили огромными тиражами. Имя Вертинского приобрело мировую известность. Ему подражали, им восхищались. Вертинский — целая эпоха! Его творчество неподвластно времени.

Александр Вертинский родился в Киеве и очень любил его

Свое последнее стихотворение Александр Вертинский посвятил городу детства и юности — Киеву.

«Киев — родина нежная,

звучавшая мне во сне.

Юность моя мятежная,

Наконец ты вернулась мне!

Я готов целовать твои улицы,

Прижиматься к твоим площадям.

Я уже постарел, ссутулился,

Потерял уже счет годам.

Я хожу по родному городу,

Как по кладбищу юных дней.

Каждый камень я помню смолоду,

Каждый куст вырастал при мне.

Здесь тогда торговали мороженым,

А налево была каланча…

Пожалей меня, Господи Боже мой…

Догорает моя свеча!.."

— Прекрасное стихотворение! Какая программа ждет киевских зрителей?

— Это программа «Желтый Ангел» на стихи и романсы Александра Вертинского в исполнении лауреата международного конкурса Александра Федоренко. Польская пресса наградила его титулом «Принц настроения». Федоренко гастролирует во многих городах Украины, Кракове, Варшаве, Иерусалиме, Праге. Эмоциональный накал, прорываясь сквозь пелену утонченной иронии, создает особую ауру, неподражаемый стиль.

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