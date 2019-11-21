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Стакан томатного сока в день поможет похудеть и улучшит состояние кожи
Помидоры богаты пигментом ликопин. Это один из самых мощных антиоксидантов, предотвращающих развитие онкозаболеваний. Ликопин не теряет своих свойств при термообработке, а значит, содержится и в пастеризованном томатном соке.
В томатах много калия, который очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Специалисты из Японии провели исследование: в течение года несколько сотен добровольцев пили томатный сок в неограниченном количестве. У большинства участников эксперимента значительно уменьшился уровень холестерина в крови, а также понизилось артериальное давление.
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Томаты содержат серотонин — гормон радости, который отвечает за хорошее настроение, снимает нервное напряжение, устраняет депрессию и последствия стресса.
Есть в помидорах соединения хлора и серы, которые влияют на работу печени и почек. Эти вещества создают благоприятную среду для размножения полезных бактерий, что помогает очистить кишечник от патогенной микрофлоры.
Томатный сок полезно употреблять в сезон зимних холодов, когда организму не хватает витаминов: в одном стакане напитка содержится 74 процента суточной нормы витамина С, который укрепляет иммунную систему.
Сок из томатов считается диетическим продуктом. Ведь овощ обладает очищающими, желчегонными и мочегонными свойствами, а также стимулирует обмен веществ. К тому же в стакане напитка — всего 35 килокалорий. Если хотите похудеть, можно заменить порцией сока один из приемов пищи.
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Регулярное употребление свежевыжатого томатного сока очищает кожу и уменьшает количество морщин благодаря богатому витаминно-минеральному составу напитка.
Лучше пить сок за 20 минут до еды, чтобы он способствовал полноценному перевариванию пищи.
Не стоит солить напиток, так как соль снижает целебные качества сока. Гораздо полезнее добавить в него свежий укроп или петрушку — это усилит вкус сока и обогатит его витаминами.
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