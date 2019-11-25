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Политика

По понедельникам в 17:00 — к Зеленскому: в сети всплыла разнарядка Богдана для руководства Украины

16:10 25 ноября 2019 370
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Офисе президента Зеленского, где постоянно делаются замеры реакции украинского общества на политику власти, ввели практику проведения еженедельных совещаний у главы государства с участием всех первых топ-руководителей центральных органов исполнительной и законодательной власти. Порядок проведения совещаний утвердил глава ОП Андрей Богдан своим распоряжением.

Копию документа от 7 октября опубликовали «Українські Новини».

Совещания проводятся по понедельникам в 17:00. На них обязаны присутствовать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты, премьер-министр Алексей Гончарук, члены Кабмина и руководители других центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, в совещаниях также принимают участие заместители Богдана, первый помощник Зеленского, руководитель аппарата Офиса, могут привлекаться советники и представители Президента.

Предложения по повестке дня и участникам совещания Зеленскому вносит глава ОП.

На совещаниях могут рассматриваться вопросы основных событий в политической, экономической и социальной сферах жизни, вопросы внутренней и внешней политики, и другие.

Напомним, рейтинг президента Зеленского и его команды, в связи с многочисленными скандалами и проводимой политикой, стремительно падает. Так, по сравнению с августом 2019 года, в ноябре количество украинцев, которые негативно оценивают первые шаги деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его команды, увеличилось вдвое.

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