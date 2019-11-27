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- 13:34 «Сумно, сумно, аж за край»: Игорь Кондратюк резко высказался о скандале вокруг Ротару
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«Сумно, сумно, аж за край»: Игорь Кондратюк резко высказался о скандале вокруг Ротару
Известный продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал разгоревшийся скандал вокруг травли в России знаменитой певицы Софии Ротару, на которую обрушились с обвинениями в желании заработать на соседях и критикой ее гражданской позиции.
Кондратюк, известный своей четкой патриотической позицией, в Facebook напомнил, что спонсором войны на Донбассе является Россия и президент РФ Владимир Путин, который и развязал эту войну.
«Некий Сергей Лавров развеял громкую сенсацию российской агрессии против Украины: о спонсорстве этой войны Софией Ротару. Для справки Сергея Лаврова: спонсором войны России против Украины и аннексии Крыма является Россия во главе с ее президентом-х*йлом. «Спонсором» АТО является государство-жертва российской агрессии — Украина, и ее сознательные и неравнодушные граждане, которые считают, что Родину нужно защищать от внешней агрессии!
Создание легенды — годы тяжелого труда. Обо*рать легенду — одно высупление по телеку какого-то Сергея Лаврова. Сумно, сумно, аж за край", — написал Игорь Кондратюк.
Напомним, причиной травли стало интервью сестры Софии Ротару Лидии изданию «Бульвар Гордона», в котором она рассказала, как семья помогает воинам АТО.
Концертный директор Сергей Лавров назвал это интервью фейковым и заявил, что «София Ротару никогда не спонсировала войну» и назвал ее миролюбивой певицей. Скандал дошел и до Госдумы, депутаты призывают бойкотировать выступления «провинившейся» певицы, которая в прошлом году не принимала участие в «Песне года».
За легенду советской эстрады, которая уже более 50 лет выступает на сцене, вступились многие российские артисты. Николай Басков написал пост в поддержку Ротару, его поддержали Галкин, Лазарев и другие.
Досталось за Ротару и российской примадонне Алле Пугачевой.
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