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Ради победы в «Танцях з зірками» мы с Ксенией Мишиной занимались по 15 часов в день, — Евгений Кот (видео)

Третий сезон обновленного проекта «Танці з зірками» («1+1») закончился победой Ксении Мишиной и Евгения Кота. Целых четырнадцать недель они шли к завоеванию кубка, ни разу не попав в зону риска. Их главными конкурентами были Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, которые заняли второе место. А бронзовыми призерами стали Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Евгений Кот — один из самых известных украинских танцовщиков. Он начинал с балетов Ани Лорак и Тины Кароль, одержал победу в проекте «Танцюють всі!», был креативным продюсером шоу «Барон Мюнхгаузен» и «Вартові мрій». Женя третий сезон подряд участвует в «Танцях з зірками». Его партнершами были Надя Дорофеева и Мишель Андраде, но только с Ксенией Мишиной он одержал победу. «Я желала этого больше всего на свете! — призналась Ксения, получив заветный кубок и обращаясь к своему партнеру. — Женя, я так хотела, чтобы ты победил!» Чтитайте также: Слезы Ризатдиновой и триумф Мишиной: чем запомнился финал «Танців з зірками» (видео)

«Девушки не умеют правильно группироваться и травмируют мужчин-танцоров»

— Евгений, три сезона «Танців» вы шли к этой победе. Даже расплакались, получив кубок.

— Да, у меня были слезы. Когда мы стали победителями и мне надо было сказать какие-то слова, вспомнил своего брата, которого, к сожалению, уже нет с нами. Я не сдерживал слез и обратился к нему, зная, что он все это видел.

В тот момент меня переполняли эмоции. В этом сезоне, как никогда, я был вовлечен во все процессы, которые происходили при подготовке номеров — костюмы, графика, режиссура.

Танцы в исполнении Ксении Мишиной и Евгения Кота — настоящие маленькие спектакли, полные нежности и страсти

— Значит, если бы ваша пара не получила кубок…

— Конечно, я бы расстроился. Но в любом случае это шоу. Мы не могли предугадать его финал. Случилось так, как случилось. По-моему, это такая хорошая точка в том, чем я занимаюсь. Не знаю, готов ли буду пойти еще на один сезон «Танців».

Тяжело постоянно находиться в таком рабочем режиме и эмоциональной нагрузке. После трех месяцев колоссальной работы придется сделать небольшую паузу и отдохнуть, уделить внимание своему здоровью. Тяжело еще и потому, что партнеры поднимают девушек, которые часто не умеют правильно группироваться и травмируют нас достаточно сильно.

— Было ощущение, что кубок сезона окажется в ваших с Ксенией руках?

— Совершенно нет. Я морально готовил себя ко второму месту. Даже проговаривал про себя какие-то фразы, которые собирался произнести во время финала. Думал, напомню, что Влад Яма тоже участвовал несколько раз и занимал вторые места.



«Когда выхожу на паркет, просто обожаю свою партнершу»

— Значит, первое место вы отдавали Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову?

— Было бы глупо говорить, что они были недостойны победы. Это ложь! Их пара была технически сильна невероятно. Но нельзя сравнивать, насколько была подготовлена в начале проекта Аня и, скажем, Ксения. За спиной Ризатдиновой профессиональный спорт, умение владеть телом, чувство ритма, выносливость.

— Но у нее отсутствовали эмоции…

— В начале проекта — да, но к финалу все стало намного лучше. Мы когда-то с главным хореографом обсуждали этот момент, и она сказала, что Мишина может просто стать, красиво посмотреть, и этого будет достаточно. Мол, Аня так не может. Я говорю: «Если бы я танцевал с ней, она бы у меня тоже это сделала!» Из каждой своей партнерши всегда стараюсь вытащить эмоции. Отнюдь не хвалю себя, просто понимаю, что могу это сделать. Кстати, после того как я станцевал всего один раз с Людой Барбир, то еще больше раскрыл ее суперженственность, сексуальность.

— Это правда. Недаром вам приписывают романы со всеми вашими партнершами.

— Все, что происходит на паркете, по-настоящему. Если я буду чувствовать к своей партнерше неприязнь, это тут же станет заметно. Всегда стараюсь максимально сблизиться с партнершей. И когда выхожу на паркет, просто обожаю ее. Так было с Надей Дорофеевой, Мишель Андраде и теперь с Ксенией Мишиной.

— Жена не ревнует?

— Нет, конечно. Она знает, что для меня всегда остается самой лучшей.

— Какой пришла в проект Ксения Мишина?

— Помню первое занятие — мы начали с простых шагов. У нее вообще ничего не получалось! Она не могла и шагу ступить, прокрутиться, не сбившись. А на финале я крутил ее шесть раз вокруг оси, держа одним пальцем, и она все сделала идеально! Если сравнивать профессиональный рост на проекте Ани и Ксюши, то Мишина выросла на миллион процентов, а Ризатдинова — всего на сто.

— Как вам это удалось?

— Я достаточно жесткий учитель. Мог крикнуть на Ксению, заставлял делать ее движения двести раз подряд. Она плакала, но я поднимал ее, и мы продолжали заниматься дальше. Порой из-за этого возникали конфликты, правда, длились не больше пятнадцати минут. Бывало, занимался с Ксенией по пятнадцать часов в день, иногда забывая перекусить и даже воды выпить. Мы могли заниматься с 11 утра до 12 ночи. Я не давал себе перерыва, постоянно думая над постановкой.

— За счет чего же вы держались?

— На своем энтузиазме и желании сделать все круто. В результате похудел на шесть килограммов за время проекта. Зато добился своей цели, чему несказанно рад. Что касается Ксении, то заставлял ее есть. Она все время говорила, что должна похудеть, но я был против. Для того чтобы находиться в хорошей форме, ей надо было питаться правильно и часто. Как только она ограничивала себя в еде, организм откладывал килограммы на черный день.

— Ваша пара ни разу за сезон не попала в зону риска. Но держаться в лидерах тяжело и физически, и эмоционально.

— Знаете, возник на проекте один момент, уже ближе к финалу, когда я почувствовал, что начинаю немного выдыхаться. Одному контролировать все процессы было очень сложно. Тогда я пригласил хореографа Анну Паламарчук, с которой давно дружу, себе в помощники. Она прошла с нашей парой четыре последних эфира, когда мне было особенно тяжело. Это получилось как второе дыхание. Наш танец с Ксенией Мишиной и Мишель Андраде стал своего рода переломным моментом в проекте. Я понял, что в дальнейшем у нас все получится.

«Я начал танцевать достаточно поздно — в 13 лет»

— Были постановки, которыми вы остались все же недовольны?

— Румба. Я не профессиональный бальник, а современный танцор. А румба — один из самых сложных танцев латиноамериканской программы. Его следовало изучать не только Ксюше, но и мне. Постановка оказалась сложной, не все получалось с костюмами. В общем, не все пазлы танца сошлись.

— Ваш с Ксенией первый танец на паркете — фокстрот на тему сериала «Крепостная» — стал самым ярким номером сезона.

— Я долго выстраивал его по режиссуре. Там были и пощечина, и поцелуй, и момент, когда я поднял Ксению, держа за шею.

— Это было впечатляюще!

— Поднимал ее за шею, но при этом Ксения держалась рукой за мою руку. Это очень яркая поддержка.

— Кстати, вы сериал «Крепостная» смотрели?

— Совсем немного, чтобы увидеть, кто такая Мишина, ее эмоции. Признаюсь, что в самом начале мне хотелось танцевать с более известной партнершей, но я согласился и не жалею, ведь интуиция меня не подвела. У нас с Ксюшей получилась очень чувственная пара, столько настоящих сильных историй мы прожили на паркете.

— Что вы думали, когда пара Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара попала в финал вместе с вами?

— Я давно занимаюсь телевизионными шоу и прекрасно понимаю, на что зритель может реагировать. Два сезона назад в «Танцях» принимал участие Дима Комаров, который совершенно не умел танцевать. Но он был честен со зрителями, и они отвечали ему любовью. Думаю, если бы он не ушел из шоу самостоятельно, смог бы даже его выиграть. Ведь эти проекты не только о хороших танцах, но и о людях, которые честны с собой и зрителями.

— Танцы занимают всю вашу жизнь?

— Большую ее часть. Я начал заниматься танцами достаточно поздно — в 13 лет. А в 15 у.е.хал в Киев учиться в эстрадно-цирковом колледже. Все началось в Херсоне, когда перевелся в школу искусств и стал ходить на уроки танцев. У меня начало получаться, и это понравилось, педагоги видели во мне потенциал. Потом в моей жизни случился проект «Танцюють всі!». Это было одиннадцать лет назад, я вошел тогда в десятку финалистов. Позже появилось много проектов, где я был креативным продюсером и режиссером.

— Танцы сделали вас состоятельным человеком?

— У каждого свое понятие о богатстве. Хочется всегда иметь столько денег, чтобы не думать о них. Когда занимаешься только тем, чтобы заработать, теряешь себя. Мне пока удается жить комфортно.

— Известно, что недавно вы купили себе роскошный мотоцикл «Харлей-Дэвидсон».

— В 19 лет у меня уже был мотоцикл. Но я на нем попал в аварию и после этого двенадцать лет не садился за руль. А тут вдруг так захотелось новый мотоцикл. Но опыт оказался не очень удачным — я не кайфанул. И теперь продаю свой «Харлей». Долго ждал этот мотоцикл, он очень красивый. Но покатался и понял, что мне некомфортно. К тому же у нас нет подходящих условий для езды на такой машине. Так что «Харлей» стоит и ждет другого хозяина.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» постоянный судья шоу «Танці з зірками», известный танцор Влад Яма раскритиковал победителей, назвал свой любимый номер и признался, будет ли вновь участвовать в проекте.

Фото «1+1»



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