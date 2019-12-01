Общество и люди

"Нам открыли внутренний фронт": Маруся Зверобой обратилась к боевым побратимам накануне допроса в ГБР

Волонтер Маруся Зверобой, у которой на днях прошли обыски, перед допросом в ГБР обратилась к своим побратимам с призывом «вытягивать страну» и защищать «внутренний фронт».

Она уверена, что у украинцев все получится, судя по той поддержке, которую ей высказали совсем незнакомые люди, имеющие часто разные политические предпочтения.

«Мы можем не объединяться, но нужную работу ситуативно сделаем вместе. Так было на Майдане. Это и есть суть такого явления, как украинский Майдан», — пишет волонтер.

Напомним, 28 ноября сотрудники Госбюро расследований вместе с бойцами подразделения СБУ «Альфа» пришли с обысками к волонтеру Марусе Зверобой. В ГБР заявили, что следственные действия у волонтера проводились в рамках уголовного производства по «факту угроз президенту». В понедельник, 2 декабря, в 11:00 ее вызывают на допрос в бюро. Сама Зверобой назвала происходящее с ней политическим преследованием.

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