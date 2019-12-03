Усик встретится со своим следующим соперником перед боем Руис – Джошуа

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) посетит Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где пройдет бой-реванш за четыре чемпионских титула в супертяжелой весовой категории между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ РУИС — ДЖОШУА.

Естественно, наш соотечественник, дебютировавший в супертяжах успешным боем с американцем Чаззом Уизерспуном, приедет на один из самых ожидаемых поединков года не просто в качестве зрителя. Как сообщает спортивный журналист Майкл Бенсон, в Эр-Рияде украинца ожидает первая встреча с его будущим соперником — британцем Дереком Чисорой.

К слову, сопромоутер нашего боксера Эдди Хирн уже назвал конкретную дату будущего боя — 8 февраля 2020 года. Вполне возможно, что на Diriyah Arena двум боксерам устроят первую дуэль взглядов.

Отметим, что Чисора являлся одним из спарринг-партнеров Джошуа при подготовке к бою-реваншу с Руисом. Как сообщили в СМИ, во время одного из тренировочных поединков Энтони был отправлен в нокаут — правда, дело это рук Чисоры или кого-то другого, не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры, несмотря на поражение в первом поединке, считают Джошуа фаворитом боя-реванша.

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