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Шоу-бизнес

Стало известно, почему закрыли отель Софии Ротару в Крыму

18:08 5 декабря 2019 764
София Ротару
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

В окружении знаменитой певицы Софии Ротару, которая стала жертвой травли в России из-за участия в «Песне года», опровергли слухи о продаже VILLA SOFIA в Крыму.

На официальной странице отеля в Instagram сообщают, что он закрыт на ремонт.

«Дорогие друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией! За новостями Вы можете следить на нашем официальном сайте и в социальных сетях», — пишут в сообщении. Ремонтные работы продлятся до 1 мая 2020 года.

Эту версию подтверждают в окружении певицы. Источник сообщил изданию «Страна», что продавать отель никто не собирается.

«Это не убыточный проект, продавать его смысла нет. Здесь около 10 лет кардинально ничего не менялось. В первую очередь будет ремонтироваться фасад, внутри тоже проведут работы. Гостиница находится на набережной, рядом с концертным залом „Юбилейный“. Это стратегически выгодное туристическое место. Отель любят и знают, есть клиенты, которые приезжают на VILLA SOFIA из года в год. Света и Руслан вложили в него душу, поэтому сюда хочется возвращаться», — пишет «Страна».

Напомним, отель расположен на набережной Ялты. Им управляла невестка певицы Светлана Евдокименко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в России ополчились на Софию Ротару после того, как стало известно об участии певицы в праздничном концерте «Песня года». Ей припомнили, что в 2018 году отказалась ехать с выступлением в Россию и обвинили в том, что «спонсирует армию». На защиту певицы стали многие известные российские артисты.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко назвал шумиху в прессе заказной травлей.

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