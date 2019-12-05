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Стало известно, почему закрыли отель Софии Ротару в Крыму
В окружении знаменитой певицы Софии Ротару, которая стала жертвой травли в России из-за участия в «Песне года», опровергли слухи о продаже VILLA SOFIA в Крыму.
На официальной странице отеля в Instagram сообщают, что он закрыт на ремонт.
«Дорогие друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией! За новостями Вы можете следить на нашем официальном сайте и в социальных сетях», — пишут в сообщении. Ремонтные работы продлятся до 1 мая 2020 года.
Эту версию подтверждают в окружении певицы. Источник сообщил изданию «Страна», что продавать отель никто не собирается.
«Это не убыточный проект, продавать его смысла нет. Здесь около 10 лет кардинально ничего не менялось. В первую очередь будет ремонтироваться фасад, внутри тоже проведут работы. Гостиница находится на набережной, рядом с концертным залом „Юбилейный“. Это стратегически выгодное туристическое место. Отель любят и знают, есть клиенты, которые приезжают на VILLA SOFIA из года в год. Света и Руслан вложили в него душу, поэтому сюда хочется возвращаться», — пишет «Страна».
Напомним, отель расположен на набережной Ялты. Им управляла невестка певицы Светлана Евдокименко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в России ополчились на Софию Ротару после того, как стало известно об участии певицы в праздничном концерте «Песня года». Ей припомнили, что в 2018 году отказалась ехать с выступлением в Россию и обвинили в том, что «спонсирует армию». На защиту певицы стали многие известные российские артисты.
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко назвал шумиху в прессе заказной травлей.
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