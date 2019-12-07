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Украина

Расстрелянная "Таблетка" стала памятником погибшим на Донбассе военным медикам (фото)

17:42 7 декабря 2019 295
автомобиль-памятник
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 7 декабря, в Киеве на территории Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» торжественно открыли памятный знак «Лицо войны». В День защитника Украины в Харькове торжественно открыли памятник украинским бойцам, воевавшим за целостность страны.

Боевой санитарный автомобиль УАЗ-3962, который называют «Таблеткой», стал памятником военным медикам, погибшим на Донбассе. На твердом граните высекли имена 65 военнослужащих медиков, чьи жизни оборвались на войне с пророссийскими бандами.

После чествования героев минутой молчания, открыть мемориал «Лицо войны» выпала честь авторам и инициаторам его создания — руководителю автомобильной службы капитану Юрию Слипчуку и ветерану АТО Игорю Симутину.

На церемонии открытия также присутствовали начальник медицинской службы ВС Украины, генерал-майор медслужбы Игорь Хоменко, начальник госпиталя генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук, личный состав военного госпиталя, ветераны АТО, волонтеры и представители духовенства.

Напомним, в Украине находятся люди, которые оскверняют могилы ветеранов войны, разрушают памятники бойцов АТО, обливают их краской и оставляют нецензурные надписи.

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