- 18:06 Накануне встречи "нормандской четверки" во всех храмах ПЦУ пройдут молебны за победу Украины
- 17:45 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира
- 17:42 Расстрелянная "Таблетка" стала памятником погибшим на Донбассе военным медикам
- 17:22 Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2"
- 17:14 "Электричество кончилось": встреча Путина с Лукашенко началась в темноте
- 17:02 «Никто не просил ни сливок, ни сиропа»: «ФАКТЫ» разыскали парня, который раздавал бесплатный кофе на пожаре в Одессе
- 16:57 В Харькове автомобиль сбил мужчину с коляской на пешеходном переходе
- 16:42 Жителя Буковины арестовали на три месяца за издевательства над тещей
- 16:28 Во Франции обнаружили причастность российских хакеров к взлому почты Макрона
- 16:16 Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака
- 16:13 Зеленский провел закрытое заседание СНБО: стало известно о принятом решении
- 15:53 По улицам Кременчуга разгуливала женщина в «зимних» трусах
Расстрелянная "Таблетка" стала памятником погибшим на Донбассе военным медикам (фото)
В субботу, 7 декабря, в Киеве на территории Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» торжественно открыли памятный знак «Лицо войны». В День защитника Украины в Харькове торжественно открыли памятник украинским бойцам, воевавшим за целостность страны.
Боевой санитарный автомобиль УАЗ-3962, который называют «Таблеткой», стал памятником военным медикам, погибшим на Донбассе. На твердом граните высекли имена 65 военнослужащих медиков, чьи жизни оборвались на войне с пророссийскими бандами.
После чествования героев минутой молчания, открыть мемориал «Лицо войны» выпала честь авторам и инициаторам его создания — руководителю автомобильной службы капитану Юрию Слипчуку и ветерану АТО Игорю Симутину.
На церемонии открытия также присутствовали начальник медицинской службы ВС Украины, генерал-майор медслужбы Игорь Хоменко, начальник госпиталя генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук, личный состав военного госпиталя, ветераны АТО, волонтеры и представители духовенства.
Напомним, в Украине находятся люди, которые оскверняют могилы ветеранов войны, разрушают памятники бойцов АТО, обливают их краской и оставляют нецензурные надписи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…