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Украина

Украинские патриоты отличились дерзкой акцией в оккупированном Донецке

21:08 7 декабря 2019 601
Донецк
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Донецке, жизнь в котором война отбросила на много десятков лет назад, появилась патриотические листовки, напоминающая о том, что Донецк — это Украина.

Фото, сделанное в центре города возле «Донбасс-Арены» опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

На бетонную опору возле стадиона «Донбасс-Арена» в центре города неизвестные наклеили листовку в сине-желтых цветах с гербом Украины, отбойным молотком — символом шахтерского труда и надписью «Донецк».

Кроме того, еще на одной листовке изображен мужчина, который прошел, судя по компасу и изображениям за его спиной, полсвета, но возвращается он в родной дом. Эта листовка подписана на украинском языке — «Всі дороги ведуть додому».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, во что «русский мир» превратил Донецк. Из-за сокращения Россией финансирования так называемой «ДНР», «власти» Донецка вынуждены даже закрыть
два нелегитимно функционирующих «вуза», открытые после оккупации города.

В оккупированном Донецке многие ждут Украину. О том, что Донецк — это Украина, знают даже маленькие дети в детском саду.

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