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Украинские патриоты отличились дерзкой акцией в оккупированном Донецке
В оккупированном Донецке, жизнь в котором война отбросила на много десятков лет назад, появилась патриотические листовки, напоминающая о том, что Донецк — это Украина.
Фото, сделанное в центре города возле «Донбасс-Арены» опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
На бетонную опору возле стадиона «Донбасс-Арена» в центре города неизвестные наклеили листовку в сине-желтых цветах с гербом Украины, отбойным молотком — символом шахтерского труда и надписью «Донецк».
Кроме того, еще на одной листовке изображен мужчина, который прошел, судя по компасу и изображениям за его спиной, полсвета, но возвращается он в родной дом. Эта листовка подписана на украинском языке — «Всі дороги ведуть додому».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, во что «русский мир» превратил Донецк. Из-за сокращения Россией финансирования так называемой «ДНР», «власти» Донецка вынуждены даже закрыть
два нелегитимно функционирующих «вуза», открытые после оккупации города.
В оккупированном Донецке многие ждут Украину. О том, что Донецк — это Украина, знают даже маленькие дети в детском саду.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?