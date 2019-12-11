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Дима Билан отказался от «Евровидения» из-за друга Ани Лорак
Единственный победитель России на «Евровидении» Дима Билан, заявивший ранее, что готов попробовать свои силы на конкурсе в третий раз, разочаровал поклонников. Певец отказался выступить в большом концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме, в котором примут участие самые яркие артисты. В Нидерланды пригласили победительницу 2018 года Нетту Барзилай из Израиля, Лорин из Швеции (2012), а также представителей Украины — победительницу конкурса в 2004 году в Стамбуле Руслану и Верку Сердючку, ставшую легендой конкурса, и других звезд.
Билана возмутило то, что его имя в афише было указано в общем списке артистов, а не в основном, где написано имя его давнего конкурента Сергея Лазарева, который два раза штурмовал «Евровидение», но привозил лишь третье место.
«Дима Билан расторгнул контракт, и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия», — цитирует представителей российской звезды сайт Oikotimes, освещающий конкурс. Журналисты издания отмечают, что об этом узнали совершенно случайно, отправив заявку на интервью с Биланом.
Также информацию об отказе подтвердили и у Димы Билана. Его представители уточнили, что организаторы «не выполнили некоторые условия». Мол, Билана изначально приглашали принять участие в шоу победителей, а не в сборной солянке.
«Там не были выполнены определенные условия, и у нас поменялись планы», — сказал агент Билана.
Напомним, международный песенный конкурс состоится в мае в Роттердаме. Организаторы объявили о старте продаж билетов и назвали имена ведущих шоу.
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