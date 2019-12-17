«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Мир

16 декабря в эфире британского телеканала Би-би-си вышел рождественский выпуск кулинарного шоу повара и телеведущей Мэри Берри. В нем приняли участие особые гости — герцог и герцогиня Кембриджские. Как сообщали «ФАКТЫ», супруги соревновались друг с другом в приготовлении блюд (при этом они слегка мошенничали), а также рассказывали о своих детях.

Между тем, как сообщает Daily Mail, зрителей позабавил один эпизод. В ходе беседы с другими участниками программы, Уильям нежно прикасается к Кейт Миддлтон. А та быстро передергивает плечами, сбрасывая руку мужа. При этом оба сохраняют приветливое выражение лица.

«Как-то неловко вышло. Им бы следовало вырезать этот момент», «Что это вообще было?» — писали в комментариях одни. А другие им возражали — мол, Кейт все сделала правильно. «Это был не подходящий момент для проявления чувств. Она поступила по-королевски», «Мне нравится, как они общаются. Это профессионально. Не хочу видеть постоянного хватания друг друза за руки или поглаживания по спине» — утверждали они. А кто-то предположил, что Миддлтон просто-напросто стало щекотно.

Фанаты также поставили Кейт и Уильяма в пример принцу Гарри и Меган Маркл. «Две телепередачи и такой контраст», — писали они, имея в виду показанный ранее документальный фильм «Гарри и Меган: Африканское путешествие», в котором герцог и герцогиня Сассекские пожаловались на то, как им трудно живется, находясь в центре внимания публики. «Кембриджи — это в точности то, что мы ждем от королевской семьи. Надеюсь, Гарри станет стыдно за его жалобы». Фанаты подчеркивали, что Кейт и Уильям вели себя очень скромно и душевно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Малыш Йода обошел по популярности малыша Арчи — первенца принца Гарри и Меган Маркл.

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