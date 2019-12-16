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- 13:36 Злоупотребление жирной пищей грозит раком кишечника и простаты у мужчин
Злоупотребление жирной пищей грозит раком кишечника и простаты у мужчин
Увлекаться жирной пищей опасно, не перестают повторять врачи. Причем дело не только в накоплении «плохого» холестерина, который приводит к атеросклерозу, а со временем — инфаркту и инсульту. Ученые из Ратгерского университета (США) пришли к выводу, что злоупотребление продуктами, богатыми жирами, может спровоцировать развитие колоректального рака (новообразования в толстом кишечнике).
Как говорят исследователи, при таком рационе количество стволовых клеток кишечника которые обеспечивают функционирование слизистой оболочки органа, увеличивается, что повышает риск развития опухолей. Вероятность рака еще больше возрастает, если у человека есть бактерия хеликобактер пилори.
А специалисты Центра здравоохранения Университета Макгилла (Канада) доказали, что у мужчин, которые любят еду пожирнее, увеличивается риск рака предстательной железы. К такому выводу они пришли, проанализировав истории болезни 319 пациентов. По словам ученых, риск смерти от рака простаты у тех, чей рацион богат насыщенными жирами, в четыре раза выше, чем у людей, не увлекающихся содержащими их продуктами.
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Было доказано, что употребление в пищу насыщенных жиров вызывает перепрограммирование клеток, ускоряющее прогрессирование рака. При сокращении количества животных жиров в рационе можно предупредить рак или затормозить развитие злокачественного процесса на ранних стадиях. Эксперты призывают врачей составлять для страдающих раком простаты и другими онкозаболеваниями диету, максимально ограничивающую жиры.
Полезные жиры содержатся в морской рыбе, яйцах, авокадо, грецких и других орехах, оливковом и прочих растительных маслах первого отжима, натуральном сливочном масле и сметане. Такие продукты полезно есть в небольших количествах каждый день.
Вредные жиры содержатся в колбасных и кондитерских изделиях промышленного производства, маргарине, растительном масле, которое используется для жарки повторно. Подобные продукты могут появляться в рационе время от времени.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что риск развития рака простаты у мужчин снижают грибы.
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