Суд принял новое решение по экс-нардепу Пашинскому

Украина

Киевский апелляционный суд отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, ранее взятого под стражу в рамках дела о нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу зимой 2017 года, под круглосуточный домашний арест.

Как сообщает «LB.ua», такое решение огласил судья Виктор Глиняный. Таким образом суд удовлетворил апелляцию адвокатов экс-нардепа на решение Печерского райсуда столицы, который еще 29 ноября оставил его под стражей до 29 января 2020 года.

Издание сообщает, что сторона обвинения возражала против изменения меры пресечения, заявляя, что Сергей Пашинский может влиять на свидетелей и уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны. Прокурор также заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы, в том числе и повторные, которые должны завершиться в течение двух месяцев.

Тем не менее, суд принял сторону защиты Пашинского, обязав последнего носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию. Срок действия решения суда — до 3 февраля 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года Государственное бюро расследований сообщило о том, что народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов вынесено подозрение в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Фото из Википедии, собственная работа Vadim Chuprina.



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