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В Новосибирске залили каток в форме мужского члена: власти дали оригинальное объяснение
В российском Новосибирске перед новогодними праздниками залили каток, который с высоты птичьего полета по форме напоминает мужской половой орган, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Ранее селе Красноярка (Омская область России) в основу для лыжни заложили кладбищенский мусор вместе с частями оградок и венков.
Оригинальную «находку дизайнеров» прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. «Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала Терешкова в своем Instagram.
Тем временем интернет-пользователи вовсю ехидничают по поводу катка в Новосибирске.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», решение властей залить каток перед Офисом президента Украины в Киеве на Банковой, где во время саммита «нормандской четверки» в Париже проходила акция протеста, вызвало массу едких шуток по поводу того, что теперь участники протестов под ОП будут осваивать новый формат акций — на коньках.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.