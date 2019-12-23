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Мир

В Новосибирске залили каток в форме мужского члена: власти дали оригинальное объяснение

9:19 23 декабря 2019 557
Каток в Новосибирске
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Новосибирске перед новогодними праздниками залили каток, который с высоты птичьего полета по форме напоминает мужской половой орган, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Ранее селе Красноярка (Омская область России) в основу для лыжни заложили кладбищенский мусор вместе с частями оградок и венков.

Оригинальную «находку дизайнеров» прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. «Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала Терешкова в своем Instagram.

Тем временем интернет-пользователи вовсю ехидничают по поводу катка в Новосибирске.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», решение властей залить каток перед Офисом президента Украины в Киеве на Банковой, где во время саммита «нормандской четверки» в Париже проходила акция протеста, вызвало массу едких шуток по поводу того, что теперь участники протестов под ОП будут осваивать новый формат акций — на коньках.

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