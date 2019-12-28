Клуб потребителей

Дурят нашего брата

Два больших репортажа журналистки «ТСН. Тиждень» («1+1») Натальи Ярмолы о качестве мясных продуктов вызвали огромный резонанс не только у покупателей, но и у самих производителей. Наталья говорит, что сама не ожидала таких последствий своего репортажа, но результаты журналистской проверки повергли в ужас всю съемочную группу. Особенно детали, которые скрываются под скромной маркировкой, указанной на многих мясных продуктах, — ММО. Читайте также: Колбаса и мясные консервы могут вызвать очень опасную инфекцию: умирает каждый пятый

«ММО делают из всего, что попадается под руки, — из голов, лап…»

— Вместе с общественной организацией, которая мониторит продовольственные рынки, мы решили сделать серию репортажей о колбасных изделиях и сосисках, — рассказывает Наталья. — Эти продукты после масла чаще всего фальсифицируют. К тому же нашей задачей было разобраться, насколько в этих продуктах популярно ММО — мясо механической обвалки.

— Многие впервые услышали эту аббревиатуру, когда посмотрели ваши сюжеты.

— Начав в этом разбираться, я открыла много новой для себя информации. В том числе это касается ММО. Я буквально по крупицам собирала информацию, а затем поехала на мясоперерабатывающий завод поговорить с технологами.

— Вас без проблем пустили на предприятие?

— Да, оно находится в Днепропетровской области и работает на собственном сырье. Нам показали весь процесс от ручной обвалки мяса до копчения сосисок и колбас. Признаюсь, я думала, что от меня будут все время что-то скрывать, но этого не произошло. Видимо, потому, что у них на производстве практически нет продукции, сделанной из мяса птицы. А ММО — это в основном остатки курятины.

— Так что же такое ММО?

— Специалисты говорят, что в классическом варианте это соединительные ткани, шкурка, хрящики. В принципе, ничего страшного на первый взгляд. Но в то же время те, кто хочет нажиться на производстве продуктов из мяса, делают ММО из всего, что попадается под руки, — из голов, лап…

— Как простому покупателю разобраться в этих сложностях?

— В том-то и дело, что разобраться в качестве ММО практически невозможно. Мы нашли косточки даже в высших сортах сосисок! А их там вообще не должно быть. Мне даже страшно представить, что тогда кладут в первый сорт.

— Как технологически происходит процесс создания ММО?

— Технологи объясняли, что у курицы обрезается все, остаются лишь кости с небольшим количеством мяса. Именно они и идут на ММО — перемалываются и пропускаются через мелкое решето, превращаясь в однородную массу. Но дело в том, что, когда это решето не отвечает стандартам безопасности и качества, косточки большего размера, чем это допустимо, становятся небезопасными для нашего здоровья. В идеале ММО не несет никакой пищевой ценности, но, по крайней мере, не вредит желудку. Если же в технологии имеются хоть небольшие отклонения и косточки больше, чем 0,1 миллиметра, это уже зло.

У курицы обрезается все, остаются лишь кости с небольшим количеством мяса. Это, по технологии, идет на ММО

— Получается, покупатель не защищен?

— Абсолютно! О чем можно говорить, если в высшем сорте колбасных изделий нашли ММО, но об этом не было ничего сказано на маркировке. А ведь в высшем сорте его не должно быть ни при каких условиях. Лишь в первом или втором сортах колбас и сосисок. Это касается и полуфабрикатов — пельменей и блинчиков с мясом.

— ММО — единственная неприятность, с которой может столкнуться отечественный покупатель?

— Увы, нет. Оказалось, что большие торговые сети, которые должны отвечать за качество продуктов, на самом деле не хотят самостоятельно решать спорные вопросы, а советуют обращаться напрямую к производителям. Получается, мы не можем пожаловаться на качество товаров там, где мы их покупаем. Это не удалось сделать даже нашей съемочной группе.

— В каких продуктах запрещено использование ММО?

— В детском питании. Но в колбасе, которая была рекомендована малышам с трех лет, мы тоже нашли ММО. По нашему материалу проводилась проверка Госпотребслужбы на всех заводах, производители которых оказались нарушителями. В результате выяснилось, что ММО — это еще не самое большое нарушение. Например, на одном из заводов в Днепропетровске в день, указанный на колбасе, производство вообще не работало! Это был обман со сроком изготовления. Получается, нас могут обманывать не только с составом, но и с датой производства.

«Содержание ММО в сосисках высшего сорта было еще больше, чем в первом»

— Вы нашли идеальную колбасу или сосиски?

— Мы брали две марки сосисок — две высшего сорта и две — первого, чтобы сравнить уровень количества ММО. Причем ориентировались на средний ценовой порог — продукты, доступные рядовому покупателю. Это сосиски стоимостью 120 гривен за килограмм. Так вот, оказалось, что содержание ММО в сосисках высшего сорта было еще больше, чем в первом. И косточки гораздо большего размера, чем это позволяет приказ Министерства здравоохранения Украины.

Исследовали также два вида колбасы, блинчиков и пельменей. Ни в одном из продуктов не было идеального результата! Везде находили косточки — где больше, где меньше. Исследовали и пачку сосисок высшего сорта одного известного производителя. Когда пришел результат, выяснилось, что количество ММО превышает все нормы. Я думала, что такие большие предприятия не будут рисковать своей репутацией. Но все оказалось иначе…

Вот из чего делают мясо механической обвалки на самом деле

— Что вы нашли в пельменях?

— Госпотребслужба провела проверку после нашего первого сюжета, и оказалось, что в пельменях одного из производителей полное несоответствие составу, указанному на этикетке. В фарше мы нашли двухмиллиметровые косточки! А ведь они попадают нам в желудок и, словно осколки, ранят его. Честно говоря, для меня самой был шоком результат наших проверок.

— Я так понимаю, что вы теперь не едите сосисок и колбас?

— Нет. Я уже давно начала отказываться от полуфабрикатов. Но темп жизни настолько напряженный, что пачка пельменей на черный день была и у меня в холодильнике. Теперь ее там нет.

В чем еще риск ММО? Оно имеет гораздо более короткий срок годности, чем мясо. Для того чтобы сохранять ММО, нужны особые условия. Как только его сделали, практически сразу надо заморозить, иначе оно тут же испортится.

— Все это касается только продуктов из мяса птицы?

— Возьмите говяжьи сосиски и внимательно прочитайте состав. Во многих вы найдете «мясо птицы» — его может быть 10—20 процентов. Но для меня теперь это все выглядит очень подозрительно. Курятина удешевляет продукт. Она сама по себе недорогая, а ММО — еще дешевле. Брикет весом семь килограммов стоит около одного евро.

На мясоперерабатывающем заводе Наталья Ярмола узнала много нового

— Мы получаем ММО от собственных производителей?

— Большая часть ММО попадает в Украину из-за границы. Есть данные о том, что за восемь месяцев этого года было закуплено до восьмидесяти тонн ММО. В развитых странах Европы вообще запрещено использование этого продукта. ММО там подвергается очень жесткому контролю. (При этом наблюдается стабильный рост экспорта качественной украинской говядины в течение последних лет. — Авт.)

— Что потрясло вас больше всего за время подготовки сюжетов?

— Насколько мы все не защищены. Страшно, что хотим купить что-то полезное, вкусное, а в результате получаем отраву. Пока не будет государственного контроля качества продукции, мы остаемся незащищенными.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно выбрать мясо птицы и на что надо обратить внимание, покупая рыбу.

Фото: Стоп-кадр «ТСН. Тиждень»

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