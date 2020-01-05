Предательница Поклонская заговорила о возвращении в Украину

Политика

Бывшая «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская, которая недавно вспомнила о своем украинском происхождении, заявила о готовности поехать работать послом в Украину.

«Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма», — заявила она в интервью одному из российских СМИ.

Также предательница добавила: «Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с „наследием“ заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли».

Украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц») резко отреагировал на заявление Поклонской.

«Вони вже добряче познущалися над Україною. І знову дєдивоєвалі, адіннарот, мишебраття», — написал он в своем Telegram.

Как писали «ФАКТЫ», недавно пособница оккупантов Поклонская написала в Instagram «нравоучительный» пост, в котором она призвала украинцев забыть слова «аннексия Крыма», назвав это последствием безответственности украинской власти.

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