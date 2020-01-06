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Украина

Без Зеленского: Меркель прилетит к Путину, чтобы обсудить Донбасс

14:04 6 января 2020 524
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 11 января, канцлер ФРГ Ангела Меркель в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет обсуждать, в частности, ситуацию на востоке Украины и на Ближнем Востоке, где ситуация крайне обострилась.

Как сообщает «Немецкая волна», Меркель и Путин обсудят последствия гибели иранского генерала Касема Сулеймани, который был ликвидирован в районе аэропорта Багдана авиаударом с американского беспилотника, так и вопросы, связанные Донбассом. Сообщается, что в Кремле заявили об обсуждении ситуации в Украине «в контексте реализации минского комплекса мероприятий» и достигнутых в Париже на саммите лидеров «нормандской четверки» договоренностей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент Ирака проголосовал за прекращение действия соглашения с международной коалицией во главе с США против ИГИЛ, а также поддержал вывод иностранных войск с территории страны.

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