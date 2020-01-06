Украина

В шлепанцах на официальной встрече: Елена Зеленская удивила неоднозначным образом в Омане

Елена Зеленская, которая недавно стала героиней издания Vogue UA, была замечена в Национальном музее Омана в шлепанцах.

Фото опубликованы на странице музея в Facebook.

В сети бурно обсуждают образ, который выбрала первая леди для посещения музея.

«Срочно эту икону стиля в свежий Vogue. Можно написать, что шлепки на официальной встрече, то очень современная современность», — прокомментировала фото журналист Екатерина Рошук.

Пользователи соцсети также не очень поняли образ Зеленской. Посыпались критические комментарии.



Напомним, первую леди уже критиковали за босоножки во время визита в Канаду. Кроме того, стилисты нашли промахи в наряде супруги президента во время первой официальной поездки пары в Брюссель.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Елена Зеленская попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины.

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