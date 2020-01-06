23.59 / 23.95 26.12 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В шлепанцах на официальной встрече: Елена Зеленская удивила неоднозначным образом в Омане

18:59 6 января 2020 360
Зеленская в музее Омана
Инф. «ФАКТОВ»

Елена Зеленская, которая недавно стала героиней издания Vogue UA, была замечена в Национальном музее Омана в шлепанцах.

Фото опубликованы на странице музея в Facebook.

В сети бурно обсуждают образ, который выбрала первая леди для посещения музея.

«Срочно эту икону стиля в свежий Vogue. Можно написать, что шлепки на официальной встрече, то очень современная современность», — прокомментировала фото журналист Екатерина Рошук.

Пользователи соцсети также не очень поняли образ Зеленской. Посыпались критические комментарии.


Напомним, первую леди уже критиковали за босоножки во время визита в Канаду. Кроме того, стилисты нашли промахи в наряде супруги президента во время первой официальной поездки пары в Брюссель.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Елена Зеленская попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рождество Христово

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Дым от пожаров

Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола" (фото)

Сочельник

Рождественский Сочельник 2020: красивые открытки и пожелания

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер