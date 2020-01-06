Украина

Пусть наступит мир в каждой семье: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Омане, поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

«Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!», — написал президент в Facebook.

Он напомнил, что украинский «Щедрик» Николая Леонтовича «дарит рождественский дух по всему миру».

«Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю», — отметил Зеленский.

Поздравление со светлым праздником Рождества опубликовал в соцсети и премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, украинцы несколько дней бурно обсуждали новогоднее поздравление Зеленского. Оно подверглось критике и переделке на известные произведения.

Как сообщали «ФАКТЫ», в эти минуты в Михайловском златоверхом соборе в Киеве митрополит Епифаний проводит праздничное богослужение.

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