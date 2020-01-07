США отказали в визе главному дипломату Ирана: что происходит

Украина

США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Моххаммаду Джаваду Зарифу, который собирался выступить 9 января на заседании Совбеза ООН после гибели генерала Сулеймани и его окружения в результате авиаудара американских ВВС.

Как сообщает «ТСН» со ссылкой на издание Foreign Policy, представитель администрации президента США Дональда Трампа звонил генсеку ООН Антонио Гуттерашу, чтобы тот сообщил об этом иранскому министру.

В то же время сообщается, что глава МИД Ирана обратился за американской визой несколько недель назад. То есть задолго до гибели Сулеймани 3 января 2020 года. Издание уточняет, что выступление на Совбезе ООН стало бы для иранских властей первой возможностью обратиться к мировому сообществу после ликвидации Кассема Сулеймани.

Массмедиа сообщают, что отказ в визе связан с обострением отношений между США и Ираном.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после гибели Сулеймани в Конгрессе США заговорили о «катастрофической войне на Ближнем Востоке». А парламент Ирака проголосовал за прекращение действия соглашения с международной коалицией во главе с США против ИГИЛ и вывод иностранных войск с территории страны.

Впрочем, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Америка не планирует выводить войска из Ирака.

Тем временем Иран отказался соблюдать ограничения относительно объема обогащения урана, а также в сфере ядерных исследований и разработок. А в России не исключили вмешательства РФ в ситуацию на Ближнем Востоке и угрозу новой мировой войны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter