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Юлия Началова после смерти «заработала» больше, чем при жизни
После смерти российская певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта 2019 года из-за сепсиса, стала куда популярней, чем при жизни. Неожиданный уход 38-летней певицы стал шоком не только для ее родных и близких, ее имя не сходило со страниц СМИ, ей посвящали программы на телевидении, обсуждая детали болезни, дальнейшую судьбу дочери Веры, горе родителей и подробности личной жизни Началовой, искали причины внезапной смерти. На могилу певицы даже стали водить паломников, считая ее едва не святой.
Как пишут российские СМИ, такое повышенное внимание к Началовой могло принести ее родным приличное состояние. Ведь поклонники скачивали песни Юлии, продюсеры покупала права на документальный фильм, снимали ток-шоу.
Первый канал после длительных переговоров смог найти общий язык с родственниками Началовой и приобрел права на создание сериала по мотивам ее жизни и творчества. Премьера фильма планируется на конец января.
Издательства едва не в очереди стоят, чтобы опубликовать биографию Началовой. Таким образом, после смерти Юля могла «заработать» намного больше, чем при жизни. Речь идет о миллионах рублей.
Многие поклонники певицы считают, что Началову могли сглазить. В том числе и соперницы. Подруга Началовой рассказывала, что она находила чужие волосы в своей постели.
Напомним, 2019 год унес жизни многих мировых и украинских знаменитостей. «ФАКТЫ» писали о звездах, покинувших этот мир.
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