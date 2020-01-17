Ренату Литвинову оштрафовали на крупную сумму

Шоу-бизнес

Известную российскую актрису и режиссера Ренату Литвинову, которую сбила машина по дороге в салон красоты в ее день день рождения, наказали дорожники. Суд вынес решение об удвоении неоплаченных штрафов, которые звезда игнорировала.

Дело в том, что у Литвиновой были неоплаченные штрафы от МАДИ и АМПП за 2019 год в сумме 3 и 2,5 тысячи рублей. В связи с тем, что Рената не оплатила их, дело дошло до суда. В итоге, Тверской суд Москвы удвоил штрафы Литвиновой. Теперь актриса обязана заплатить 6 и 5 тысяч соответственно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, Ренату Литвинову в центре Москвы сбил автомобиль. Актриса получила травму ноги и руки, пришлось зашивать подбородок. Тем не менее, Рената после инцидента отправилась в ресторан праздновать с друзьями день рождения.

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