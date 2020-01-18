Макгрегор – Серроне: онлайн-видеотрансляция боя UFC

Спорт

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе пройдет грандиозный вечер смешанных единоборств UFC 246, главным боем которого станет поединок в легком весе между бывшим чемпионом ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ

Впервые Конор и Дональд встретились в 2015 году на объединенной пресс-конференции, когда ирландец должен был драться с Жозе Альдо в полулегком весе, а американец готовился к бою с Рафаэлем Дос Аньосом в легком дивизионе.

В 2015-м Конор и Дональд сидели за разными столами

«Вы слишком медленные и деревянные — вы мешки. Я сломаю тебя, Дональд, пополам. Я вижу только отсутствие гибкости, когда смотрю на легкий дивизион — медленные и неэластичные. Как будто вы застряли в грязи. Бойцы в полулегком такие же быстрые, как парни из наилегчайшего веса. Это круто уничтожать всех — сносить весь дивизион. Спустя время вы это увидите. Что вы думаете на это? Я когда-то ошибался? Нет», — сказал тогда Конор.

Над этими словами Дональд лишь посмеялся, посоветовав дерзкому ирландцу лишь заткнуться, но спустя пять лет мы все же убедимся, насколько Конор держит свое слово. Тем более, букмекеры практически не сомневаются в его победе, причем дают довольно высокие шансы, что бой завершится досрочно.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости ближе к началу боя (ориентировочное начало — 19 января в 6:30 по киевскому времени).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес за сутки до боя.

Фото Getty Images

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