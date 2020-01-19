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Спорт

Макгрегор – Серроне: видео нокаута

9:21 19 января 2020 2876
Макгрегор Серроне
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В Лас-Вегасе (США) в рамках бойцовского вечера UFC прошел поединок в легкой весовой категории между ирландцем Конором Макгрегором (22 победы, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 14 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Бой собрал целый бомонд знаменитостей (среди них — актеры Мэттью Макконахи и Джереми Реннер, боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри и многие другие), но насладиться качественным ярким поединком у них не получилось. С первых же секунд после стартового гонга Конор бросился в атаку, попав с ноги в челюсть Дональду и тем самым на мгновение отправив соперника в прострацию, после чего добил американца в партере. На все про все у Макгрегора ушло 40 секунд!

Теперь ирландец рассчитывает провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл удушающим приемом в октябре 2018-го, причем готов встретиться с россиянином уже в апреле, заменив американца Тони Фергюсона в титульном бою.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор пришел на взвешивание с бородой и косичкой, а Серроне — в ковбойской шляпе.

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