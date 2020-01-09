23.89 / 24.31 26.38 / 26.95
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кокаиновый скандал с Бочкаревой: актриса может отделаться лишь штрафом

18:36 9 января 2020 164
Наталья Бочкарева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Кокаиновый скандал с Натальей Бочкаревой, которую в Москве остановила полиция с белым порошком в трусах, похожим на наркотик, получил продолжение. Следствие по делу завершено и передано в суд. Актриса вместо реального тюремного заключения может отделаться лишь штрафом.

«В суд поступило уголовное дело в отношении Н. Бочкаревой с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» пресс-секретаря Преображенского районного суда Алису Закутнюю.

Дата судебного заседания пока не назначена. Сама Бочкарева ситуацию с наркотиками и судами не комментирует. На своей странице в Instagram она радуется праздникам и сообщает о прекрасном начале года.

«Дорогие мои, поздравляю всех с Рождеством Христовым! Этот праздник всегда ассоциируется у меня с добром, гармонией, любовью и семейным теплом. Хочу, чтобы у каждого из вас в душе и в сердце всегда было также. Считаю, что именно такое доброе, чистое и светлое начало года — это замечательно», — пишет Бочкарева.

Напомним, в конце сентября 2019 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была Бочкарева. Полицейским показалось, что актриса вела себя неадекватно. На опубликованном ранее видео Наталья сама признается, что у нее имеется купюра с белым порошком. После шумихи в СМИ актриса опровергала задержание и обвинения в употреблении наркотиков.

В октябре прошлого года суд лишил Бочкареву водительских прав и наложил штраф.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

машина

В Кривом Роге авто влетело в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие (фото)

Пенсия в Украине

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

рубли

Пенсии и зарплаты не повысят: главарь "ДНР" снова обманул жителей Донбасса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер