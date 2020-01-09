- 19:17 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 19:11 Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на уик-энд
- 19:07 Пролежала на дороге час: в Северодонецке полицейские спасли травмированную женщину
- 19:05 Под Харьковом 11-летний мальчик решил привлечь внимание матери с помощью самоубийства
- 19:05 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
- 19:04 Размер у меня S, а до этого был 4XL, — победитель «Зважених та щасливих»
- 18:36 Кокаиновый скандал с Бочкаревой: актриса может отделаться лишь штрафом
- 18:29 Украинский телеканал оштрафовали на 100 тысяч гривен за скандальное интервью с Азаровым
- 18:29 «Барселона» – «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании
- 18:19 По распоряжению Пушилина в ОРДО стали задерживать людей с паспортами Украины: что происходит
- 18:18 Доллар за сутки подорожал сразу на 28 копеек
- 18:14 «Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности
Кокаиновый скандал с Бочкаревой: актриса может отделаться лишь штрафом
Кокаиновый скандал с Натальей Бочкаревой, которую в Москве остановила полиция с белым порошком в трусах, похожим на наркотик, получил продолжение. Следствие по делу завершено и передано в суд. Актриса вместо реального тюремного заключения может отделаться лишь штрафом.
«В суд поступило уголовное дело в отношении Н. Бочкаревой с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» пресс-секретаря Преображенского районного суда Алису Закутнюю.
Дата судебного заседания пока не назначена. Сама Бочкарева ситуацию с наркотиками и судами не комментирует. На своей странице в Instagram она радуется праздникам и сообщает о прекрасном начале года.
«Дорогие мои, поздравляю всех с Рождеством Христовым! Этот праздник всегда ассоциируется у меня с добром, гармонией, любовью и семейным теплом. Хочу, чтобы у каждого из вас в душе и в сердце всегда было также. Считаю, что именно такое доброе, чистое и светлое начало года — это замечательно», — пишет Бочкарева.
Напомним, в конце сентября 2019 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была Бочкарева. Полицейским показалось, что актриса вела себя неадекватно. На опубликованном ранее видео Наталья сама признается, что у нее имеется купюра с белым порошком. После шумихи в СМИ актриса опровергала задержание и обвинения в употреблении наркотиков.
В октябре прошлого года суд лишил Бочкареву водительских прав и наложил штраф.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.