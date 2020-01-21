Здоровье и медицина

Украинцев предупредили о вспышке опасного заболевания: как себя защитить

В Украине зарегистрировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа. Вирус выявлен на промышленном предприятии «Хутор» в Винницкой области, сообщили в Госпотребслужбе. Напомним, в мире увеличивается количество жертв неизвестного коронавируса, впервые выявленного в китайском Ухане.

Минимизировать риски можно минимизировать, если воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник Управления здоровье и благополучие животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько.

Тем временем на место вспышки заболевания в Винницкой области отправлена группа быстрого реагирования, также там начала свою работу чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Ей предстоит утвердить пределы неблагополучной зоны и зоны наблюдения и принять решение об утилизации всей птицы на подвергшемся заражению предприятии (речь идет о 98 тысячах голов).

«Мы подчеркиваем, чтобы люди не покупали продукты птицеводства — тушки птиц, яйца — в местах стихийной торговли. Эти продукты надо покупать только на официальных рынках — в магазинах и официальной торговой сети», — призвал представитель Госпотребслужбы.

Напомним, в Украине медики предупредили об опасном вирусе гриппа, который за два дня способен вызвать тяжелую пневмонию. А перед этим стало известно о массовой заболеваемости вирусной пневмонией в Тернополе.

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