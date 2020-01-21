24.11 / 24.42 26.67 / 27.13
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Украинцев предупредили о вспышке опасного заболевания: как себя защитить

9:36 21 января 2020 267
Птицеферма
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине зарегистрировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа. Вирус выявлен на промышленном предприятии «Хутор» в Винницкой области, сообщили в Госпотребслужбе. Напомним, в мире увеличивается количество жертв неизвестного коронавируса, впервые выявленного в китайском Ухане.

Минимизировать риски можно минимизировать, если воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник Управления здоровье и благополучие животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько.

Тем временем на место вспышки заболевания в Винницкой области отправлена группа быстрого реагирования, также там начала свою работу чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Ей предстоит утвердить пределы неблагополучной зоны и зоны наблюдения и принять решение об утилизации всей птицы на подвергшемся заражению предприятии (речь идет о 98 тысячах голов).

«Мы подчеркиваем, чтобы люди не покупали продукты птицеводства — тушки птиц, яйца — в местах стихийной торговли. Эти продукты надо покупать только на официальных рынках — в магазинах и официальной торговой сети», — призвал представитель Госпотребслужбы.

Напомним, в Украине медики предупредили об опасном вирусе гриппа, который за два дня способен вызвать тяжелую пневмонию. А перед этим стало известно о массовой заболеваемости вирусной пневмонией в Тернополе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Гарри и Меган нашли замену: Кейт и принц Уильям вышли в свет с другой королевской парой (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер