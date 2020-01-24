Рыб ждет удача, а Льва — неприятности на работе: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Силы, умения и способности, которыми обладаете, будут востребованы, так что можете рассчитывать на хорошие результаты в своей работе. Главное — не слишком погружаться в мелочи, которые сильно отвлекают от важных дел.

ТЕЛЕЦ. Будьте готовы к тому, что придется срочным образом кое-что изменить в своих действиях. Избегайте людей, которые любят хитрить, выезжать за счет чужих знаний и опыта. Компромисс — это то, что поможет вам избежать скандалов и недоразумений.

БЛИЗНЕЦЫ. Вполне вероятно, что придется много работать, однако финансовые перспективы, вырисовывающиеся перед вами, окажутся настолько заманчивы, что никакой усталости не почувствуете. К тому же порадует близкий человек.

РАК. Достаточно благоприятный период ожидается для тех, кто готов приложить максимальные усилия для достижения задуманного. Будьте готовы к тому, что придется совершать неординарные поступки и, возможно, идти на риск.

ЛЕВ. Недоразумения, возникающие на службе, способны омрачить ваше настроение, но все это будет кратковременно, так что имеете все шансы для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Во всем старайтесь держаться золотой середины.

ДЕВА. Самое время навести мосты, которые вы под воздействием эмоций сами же и сожгли. Окружающие прислушиваются к вам, ваши советы имеют для них немалую ценность, поэтому следите за каждым своим словом и действием.

ВЕСЫ. В последнее время у вас было очень много работы, что лишало сна и отдыха. К счастью, этот период сменяется более спокойным. Получите прекрасную возможность для того, чтобы полноценно отдохнуть, восстановить не только физические, но и внутренние силы.

СКОРПИОН. Начинания, автором которых вы являетесь, будут по достоинству оценены руководством. Что, естественно, повлечет за собой и материальное вознаграждение. Не расслабляйтесь, старайтесь и дальше направлять свою энергию в правильное русло.

СТРЕЛЕЦ. Для того чтобы добиться поставленной цели, вам нужно рассчитывать исключительно на себя, игнорируя советы окружающих. На этот период лучше не назначать деловые встречи, поскольку результаты вряд ли порадуют вас.

КОЗЕРОГ. Многое сейчас зависит от вашей целеустремленности, весьма важно правильно определиться с приоритетами и четко следовать своим принципам. Смело можете обращаться к своему начальству не только с предложениями, но и просьбами.

ВОДОЛЕЙ. Обновления в некоторых жизненных сферах окажутся весьма своевременными для вас. Получите прекрасную возможность для того, чтобы продемонстрировать свой профессионализм. Общение с друзьями и единомышленниками доставит настоящее удовлетворение.

РЫБЫ. Фортуна улыбается вам сейчас, так что ловите момент и старайтесь не упустить шансы, предоставляемые судьбой. Не занижайте собственную самооценку, и тогда окружающие тоже будут ценить вас по достоинству.

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