СМИ назвали причину падения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту (фото, видео)

Спорт

Утром в воскресенье, 26 января, в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, летевший вместе с 13-летней дочерью Джианной на ее матч.

Как сообщила полиция Лос-Анджелеса, вместе с Коби и Джианной на борту частного вертолета Sikorsky S-76 находились еще семь человек — никому выжить не удалось. По информации журналистов сайта TMZ Sports, в воскресенье утром погода была очень туманной. Вертолет впервые столкнулся с погодными проблемами, когда находился над зоопарком Лос-Анджелеса, облетев этот район как минимум шесть раз на очень низкой высоте. Скорее всего, пилот ожидал, когда туман рассеется.

По имеющимся данным, связь с диспетчерской вышкой в аэропорту города Бербанк (округ Лос-Анджелес, Калифорния) была установлена около 9:30 утра по местному времени. В аэропорту были уведомлены, что вертолет кружил над местностью около 15 минут. В итоге пилот принял решение направиться на север над автострадой 118, затем повернул на запад и начал следовать над автострадой 101.

* фото Los Angeles Times

Около 9:40 утра туман стал еще сильнее, и пилот повернул на юг, к горной местности. Затем вертолет внезапно и быстро поднялся с высоты примерно 370-ти до более 600 метров. Еще через несколько минут вертолет потерпел крушение на высоте около 510 метров. По данным расследования, вертолет летел очень низко над землей, как будто хотел садиться, а на борту было более 800 литров топлива, из-за чего после столкновения с землей мгновенно вспыхнул пожар.

«Это звучало неправильно. Он летел очень низко. Я видел, как вертолет падал и трещал. Но мне было трудно разглядеть все это, потому что стоял густой туман. Потом появился большой огненный шар, в нем никто не смог бы выжить», — приводит слова одного из очевидцев трагедии Джерри Кочаряна издание Los Angeles Times.

Как сообщает телеканал WFAA, жертв могло бы быть больше, если бы не действия пилота вертолета Ары Зобаяна. Сообщается, что ему в последний момент удалось увести уже падающий вертолет от жилого пригорода Лос-Анджелеса, Глендейла, и других населенных пунктов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году.

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