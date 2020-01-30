Здоровье и медицина

«30 лет меня мучила головная боль. А когда резко упало зрение, я по-настоящему испугалась»

Избавить пациентку от болевых симптомов, головокружения и убрать пелену, возникшую перед глазами, удалось благодаря точной диагностике и применению эффективных методик, разработанных профессором Владимиром Гонгальским

«Таблетки и капельницы не понадобились. Помогли сеансы акупунктуры и другие процедуры»

От головной боли Елена страдала со студенческих лет. Это были сильные приступы, случавшиеся из-за стресса, перенапряжения. Кроме боли, возникали тошнота и рвота.

— Поначалу помогал препарат, содержащий аспирин с кофеином, а два года назад я уже ничем не могла снять приступы, которые возникали все чаще, — рассказывает Елена. — Боль не реагировала ни на какие мои попытки ее унять. Дело дошло до того, что я уже не могла планировать отпуск, так как боялась приступов, не могла заранее купить билеты в театр — вдруг разболится голова, не могла нормально работать. Я художник, преподаю рисование, и занятия приходилось отменять.

— Когда вы поняли, что без помощи врачей не обойтись?

— На самом деле я не занималась самолечением. Обращалась к неврологу и пила таблетки, которые мне назначали, но эффекта не было. Бригады скорой меня уже знали, потому что выдержать боль было невозможно. Ее снимали с помощью инъекций, да и то ненадолго. Я уже просто теряла надежду. Но когда начались проблемы со зрением, по-настоящему испугалась.

— Зрение упало?

— Не только. Прошлым летом я стала странно реагировать на солнечный свет. Он казался мне слишком ярким, я не могла обходиться без защитных очков. На левом глазу как будто потерялась резкость, возникла пелена. С этими симптомами я отправилась к офтальмологу. У меня обнаружили макулярный отек, тромбоз сосудов на глазном дне. Ситуация была угрожающая, и офтальмолог вновь посоветовал обратиться к неврологу. Я понимала, что этот специалист мне уже не поможет. Но вспомнила о клинике профессора Гонгальского. Живем в этом районе, и однажды сыну там делали УЗИ. Записалась на консультацию, прошла курс лечения — и до сих пор не могу поверить, что полностью избавилась от тяжелых симптомов.

«Я опять вернулась к любимой работе — преподаю в Центре детского творчества, с удовольствием общаюсь с детьми», — говорит Елена. Фото из семейного альбома

— Как скоро это произошло?

— Сначала была углубленная диагностика — дуплексное сканирование сосудов, МРТ головного мозга, я сдала определенные анализы. Затем профессор провел около десяти сеансов иглоукалывания. Понадобился также вакуумный массаж воротниковой зоны. Мне подобрали комплекс упражнений. Через неделю я почувствовала, что ситуация стала меняться. До лечения было ощущение, что голова тяжелая, что я очень устала. Теперь же такого нет. Даже не верится, что приступы головной боли меня оставили. Хочется надеяться, они не вернутся. Чувствую себя бодрее, нормально сплю. И зрение стало восстанавливаться. Профессор объяснил, что причиной моего состояния было нарушение кровотока в мозге. Его удалось восстановить именно благодаря назначенному лечению.

«По кровотоку глаза можно судить о кровотоке головного мозга»

Лечение Елене Владимировне провели месяц назад, и теперь пациентка может сравнивать свое состояние «до» и «после».

— Я опять вернулась к любимой работе — преподаю в Центре детского творчества, с удовольствием общаюсь с детьми, — говорит женщина. — И настроение совсем другое. Ведь раньше мне казалось, что я обречена жить от приступа до приступа головной боли. К счастью, это не так.

К профессору Гонгальскому часто обращаются пациенты с подобными симптомами. Владимир Владимирович считает, что помочь таким людям можно, применяя разработанную им методику.

— Разговаривая с пациенткой и анализируя ее жалобы, я обратил внимание не только на нарушение зрения одного глаза, но и на то, что у женщины возникали приступы односторонней головной боли в затылке, головокружения, онемение рук во сне, а подобные симптомы чаще всего говорят о проблемах с мозговым кровотоком, — считает руководитель клиники «Меддиагностика» доктор медицинских наук Владимир Гонгальский. — Офтальмолог поставил женщине диагноз кистозный макулярный отек левого глаза (прогрессирующая макулопатия). Опыт показывает, что при отеке сетчатки очень важно проверить, как работают сосуды, причем не только головного мозга, но и глаза. Дело в том, что мозг и глаза имеют общее кровоснабжение. Кровоток глаза зеркально отражает особенности кровоснабжения мозга.

— И как их исследуют?

— С помощью функционального УЗИ. Такое исследование кровотока внутри глазницы входит у нас в обязательный стандарт оценки кровотока мозга. Благодаря этому мы получаем крайне важную информацию. Она дает ключ к пониманию ряда причин заболеваний сосудов мозга и к выбору тактики лечения. Эта информация дополняет базовое исследование головного мозга и сосудов при помощи МРТ.

«Самое важное в лечении головных болей, головокружения, шума в ушах, некоторых видов патологии органа зрения — это диагностика, — говорит Владимир Гонгальский. — Только оценив состояние сосудов, мы можем подобрать комплексное лечение». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Что обнаружилось при обследовании Елены Владимировны?

— Критическое снижение кровотока в верхней глазничной вене больного глаза и существенное изменение параметров кровотока в сосудах мозга. Пострадали механизмы регуляции сосудистого тонуса: сосуды не удерживали повышенное давление, они были расширены. Ситуацию можно сравнить с дамбой, которая перекрыла реку. Прибывающая вода давит на дамбу и берега. Так происходит и с сосудами мозга. Затрудненный отток замедляет движение крови, сосуды переполняются, растягиваются. Жидкая часть крови (плазма) просачивается за пределы сосуда. Этим, вероятно, можно объяснить формирование так называемой жидкой макулопатии. Кстати, офтальмологи четко указывали на то, что у пациентки нарушен отток крови из глаза.

«Память и скорость реакции у пожилых людей удается улучшить»

— Как вы помогли женщине?

— Мы синхронизировали приток и отток крови в мозге и глазу, перераспределив ее из зон застоя — и параметры кровотока пришли в норму. Елену Владимировну перестали беспокоить головная боль и головокружение, у нее ощутимо улучшилось зрение. Однако должно пройти еще некоторое время, чтобы исчез макулярный отек, улучшилось состояние сосудистых стенок. Ведь они были перерастянуты.

— И все же за счет чего произошло улучшение?

— Мы научились воздействовать на тонус разных сосудистых бассейнов мозга. Достаточно определить, какой из них пострадал, каковы характеристики кровотока в нем и в соседних бассейнах. Все остальное — это технические вопросы, конечная цель которых — рациональное перераспределение крови в мозге. Чтобы этого достичь, использовалась традиционная восточная акупунктура и некоторые физические методы воздействия на венозные сплетения. Примечательно, что медикаментозное лечение не применялось. Елене Владимировне также категорически противопоказаны капельницы, расширяющие сосуды. Такое «улучшение» кровотока приводит к еще большему застою крови. Кстати, это случается у многих пациентов.

— Подобное лечение может ухудшить работу мозга?

— Да, в частности, при некоторых видах энцефалопатии у пожилых людей, которым назначают капельницы, множество таблетированных препаратов. Наши безмедикаментозные методы, благодаря регуляции кровотока мозга, позволяют улучшить мыслительную и познавательную функции мозга, продлив активную жизнь. От показателей кровотока зависят память, скорость реакции, работа гипофиза, управляющего всеми эндокринными процессами в организме.

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